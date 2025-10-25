Баскетбольная "Самара" уступила "Локомотиву-Кубань" — 84:101.

"Самара" без малейшей робости начала матч: 9:2 после трехи от Никиты Михайловского после двух сыгранных минут. Самарская команда удерживала лидерство до середины стартового периода (помогли 5 очков от Артема Чеваренкова), но хозяева постепенно прибрали инициативу к рукам и начали отрываться в счете. В концовке четверти они выдали рывок 9:0, завершив десятиминутку с хорошим заделом: 17:29 не в пользу самарцев.

К середине второй четверти разница достигла уже 17 очков (26:43). Но "Самара" встрепенулась. Дмитрий Чебуркин дальним попаданием словно запустил двигательу нашего нападения. Евгений Минченко, Никита Михайловский и Артем Чеваренков своими попаданиями позволили гостям уйти на большой перерыв при вполне обнадеживающих цифрах на табло: 37:46.

Да еще и третью четверть трехой открыл Никита Михайловский. Но краснодарцы пришли в себя, стабилизировали ситуацию и разницу на отметке в 10 очков. А к середине четверти хозяева устремились вперед, рывком 8:0 вернув себе максимальные 17 очков перевеса. Попадания Никиты Косякова и Артема Пивцайкина их не смутили — перед заключительным периодом соперников разделяли уже 20 очков: 58:78.

Дмитрий Чебуркин и Евгений Минченко организовали 6:0 на старте четвертой десятиминутки, словно говоря хозяевам: расслабляться еще рано. И хотя южане еще вернули себе "+20", наша команда едва не затащила их в концовку. Четырехминутный отрезок от трехи Никиты Михайловского до трехи Дмитрия Чебуркина был выигран со счетом 16:5 — и за три минуты до сирены болельщикам хозяев впору было занервничать: 80:89. Но, видимо, на этом рывке самарцы оставили последние силы… Итоговый счет — 101:84.

"Игра получилась жаркая и, я думаю, интересная для зрителей. Было приятно видеть столько людей на трибунах, они создали хорошую атмосферу. Ключевыми в сегодняшнем матче я бы назвал 14 подборов соперника в атаке. Где-то нам не хватает концентрации, где-то мощи, потому что "Локомотив-Кубань" — это команда, которая собирает состав под Топ-4. Второе — это наши потери. Даже с учетом того, что соперник мастеровитый, 18 — это слишком много. Постепенно находим баланс в нападении, что реализуется в набранных очках. Но снова пропустили больше 100 — это явно вопрос концентрации", - прокомментировал главный тренер "Самары" Владислав Коновалов.

Следующий матч "Самара" проведет 30 октября в Москве с МБА-МАИ.