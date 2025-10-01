Андреас Пистиолис о Никите Михайловском: "Возможно, поработаем с ним в будущем"

После победы над "Самарой" (63:82) главный тренер БК ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал игру Никиты Михайловского, который перешел на правах аренды в самарский клуб.
"К Никите огромное уважение, хотелось, чтобы он остался в команде. Мы понимаем, что для него выступление за "Самару" — это получение игровой практики, тут он сможет становится лучше. Возможно, поработаем с ним в будущем", — сказал греческмй специалист.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!