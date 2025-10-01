Андреас Пистиолис о Никите Михайловском: "Возможно, поработаем с ним в будущем"

После победы над "Самарой" (63:82) главный тренер БК ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал игру Никиты Михайловского, который перешел на правах аренды в самарский клуб.

"К Никите огромное уважение, хотелось, чтобы он остался в команде. Мы понимаем, что для него выступление за "Самару" — это получение игровой практики, тут он сможет становится лучше. Возможно, поработаем с ним в будущем", — сказал греческмй специалист.