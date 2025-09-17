БК "Самара" принял участие в Кубке 30-летия ПБК "Урал-Грейт"

15 и 16 сентября "Самара" гостила в Перми, где приняла участие в Кубке 30-летия ПБК "Урал-Грейт".

В полуфинале турнира самарская команда со счетом 63:100 уступила хозяевам, "БЕТСИТИ ПАРМА". Самыми результативными в составе самарцев стали Никита Михайловский, Данила Походяев и Дмитрий Чебуркин, набравшие по 15 очков.

В матче за третье место "Самара" в овертайме уступила саратовскому "Автодору" — 87:89. Артем Чеваренков набрал 21 очко, Евгений Минченко и Никита Михайловский — по 15.

"Очень полезный для нас турнир. Первую игру мы провели с хозяевами. "БЕТСИТИ ПАРМА" — очень хороший соперник, который ставит высокие цели на сезон и имеет сбалансированный состав. Пермяки поддерживали хороший темп, мы же неплохо отыграли первую половину, хотя наша защита была не на высоте, мы пропустили 53 очка, да еще и пропустили попадание "в раздевалку" на последних секундах. А потом нам просто не хватило энергии.

Хороший старт третьей четверти от соперника нас просто раздавил. Мы пытались как-то закрыть позиции лидеров, на которых выпала большая нагрузка, доигрывая молодым составом, чтобы ребята хотя бы чуть-чуть понимали ритм игры в Единой Лиге ВТБ. Перед сегодняшним матчем мы питали определенный оптимизм. "Автодор" — хорошая быстрая команда, но мы имели неплохое преимущество, трижды по ходу матча отрываясь более чем на 10 очков.

И в четвертой четверти мы имели двузначное преимущество, но "Автодор" поймал кураж, попал трехочковые и вообще имел более активный арсенал нападения с периметра, соперник атаковал нашу "зону" изнутри, а наши лидеры начали выбывать из-за перебора фолов… Мы зашли в овертайм — и это тоже интересный опыт для понимания того, где нам нужно быть более внимательными, не допуская ошибок на последних секундах. Овертайм проходил в режиме накала, мы вновь имели преимущество — и вроде бы можно было контролировать игру, но ключевыми стали три подряд наши ошибки.

Обидное поражение. Нужна концентрация, чтобы не отпускать такие игры. Теперь мы едем в Саратов на еще один хороший турнир. И ждем восстановления наших лидеров, чтобы ребята выздоровели и были готовы сражаться весь сезон", - прокомментировал главный тренер "Самары" Владислав Коновалов.

Из Перми "Самара" переедет в Краснодар, где 20 и 21 сентября примет участие в турнире памяти В. Е. Родионова.