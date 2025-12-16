"Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы": ТГУ на пути к технологическому лидерству

Во вторник, 16 декабря, врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет (ТГУ). Вуз — активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и проекта "Передовые инженерные школы".

Правительство Самарской области поддерживает программу развития Тольяттинского госуниверситета, которая направлена на достижение национальной цели "Технологическое лидерство", прежде всего в беспилотных системах, и в полной мере соответствует стратегии научно-технологического развития региона. На поддержку программы развития университета и конкретных научных и образовательных проектов в период с 2023 по 2025 гг. из областного бюджета выделено финансирование на сумму порядка 90 млн рублей.

"Сегодня Тольяттинский государственный университет становится опорным вузом и для новой отрасли беспилотных систем. Ведется активная работа с целью исполнения поручения президента России Владимира Путина о формировании в регионе центра по развитию беспилотной авиации, в том числе о создании института беспилотной авиации на базе ТГУ. Сегодня исключительно важно, что при реализации проектов университет успешно интегрирует компетенции и инфраструктуру академических, научно-технических и индустриальных партнеров, ключевыми из которых являются АО "АвтоВАЗ" и компания "Транспорт будущего Самара", — отметил Марк Шлеенков.

О необходимости усиления кооперации науки и производства неоднократно говорил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Как председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" глава региона особое внимание акцентировал на развитии и внедрении беспилотных систем. "Беспилотные системы сегодня — это не только новые решения для транспорта и логистики, но и важный элемент укрепления суверенитета страны в сфере высоких технологий", — отмечал Вячеслав Федорищев. Для реализации этих задач регион привлекает различные инструменты, в том числе — участие в государственных программах.

Так, в 2025 г. в рамках программы "Приоритет-2030" ТГУ реализует такие проекты как: "Цифровой университет: трансформация учебного процесса и сервисов на основе сквозных технологий (управление на основе данных, RPA, искусственный интеллект)" и "Экологический цифровой двойник региона Самарской области".

Также руководство университета продемонстрировало врио министра науки и высшего образования Самарской области успехи образовательной инициативы "ГибридТех", реализуемой совместно с предприятием "АвтоВАЗ". Программа включает подготовку инженеров и исследователей, работающих над созданием гибридных транспортных решений. Команда студентов и преподавателей ТГУ приняла участие во всероссийском инженерном соревновании Formula Student Russia 2025, заняв третье место среди вузов-участников.

Студенты и аспиранты ТГУ получают финансовую поддержку министерства науки и высшего образования в форме грантов и премий за успешные исследования и разработки. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал, что наука всегда занимала важное место в жизни региона. Правительство области уделяет особое внимание развитию научного потенциала и внедрению инновационных технологий, поддерживает научные исследования и разработки, а также создает благоприятные условия для запуска новых проектов. Только в 2025 г. трое представителей университета получили выплаты по итогам регионального конкурса, организованного правительством Самарской области. Два студента и один аспирант победили в областном конкурсе "Молодой ученый". Эти меры способствуют привлечению талантливых кадров и укреплению научного потенциала университета.