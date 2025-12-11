Стало известно, как самарский кампус получил название "Куйбышев"

Генеральный директор АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Армен Аракелян рассказал, почему кампус получил название "Куйбышев".

По его словам, название выбиралось с участием маркетологов по результатам опроса студентов.

"Учитывая, что у кампуса в том виде, как мы его себе представляем, много целевых аудиторий, название должно отразить в себе много смыслов. Проводили опрос среди студентов (проголосовало почти семь тысяч), привлекалась группа экспертов-маркетологов, осуществлен правовой анализ тех наименований, которые выбились в лидеры. Так возник вариант "Куйбышев". Это отсылка к большому историческому наследию города Куйбышева. Это про космос, авиастроение, двигателестроение, запасную столицу", - объяснил Армен Аракелян в эксклюзивном интервью Волга Ньюс.