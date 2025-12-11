16+
Образование Общество

Школьницы из Самарской области отправились в МДЦ "Артек" на смену Знание.Лектор

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 6 по 27 декабря проходит смена Знание.Лектор в международном детском центре "Артек". Туда приглашены юные участники всероссийского конкурса Знание.Лектор, которые успешно справились с конкурсными испытаниями. В смене они пройдут просветительскую программу от Российского общества "Знание".

Фото: Российское общество "Знание"

За успешное выступление на конкурсе Знание.Лектор от Самарской области в МДЦ "Артек" отправились Анна Никулина и Екатерина Сазонова.

Анна — ученица средней школы № 8 "Образовательный центр" имени В. З. Михельсона г. Новокуйбышевска. Она профессионально занимается музыкой и уже успела проявить себя на крупных конкурсах и фестивалях, таких как "Волшебство звука" и "Роза ветров" в Сызрани. Свой музыкальный опыт она использует в просветительской деятельности: готовит лекции о композиторах и известных произведениях, рассказывает о музыкальных традициях разных народов и объясняет, как музыка влияет на культуру и человека.

На ее выступлениях слушатели обсуждают мелодии, пробуют "читать" эмоции в музыке и учатся понимать ее не только как набор нот, но и как источник вдохновения. Сестра Анны, Татьяна Никулина является победителем 4-го сезона конкурса Знание.Лектор в номинации "Медиа, коммуникации и цифровая грамотность", сегодня она регулярно проводит лекции для школьников и студентов.

Екатерина — ученица гимназии № 35 Тольятти. Она финалистка всероссийского конкурса Знание.Лектор 2024, организатор профильного заезда "Вселенная Первых" и обладатель четвертого места в международном конкурсе подводной робототехники MATE ROV COMPETITION. На конкурсе Знание.Лектор 2025 она выступила в тематическом направлении "Туризм и национальная культура народов России".

"Уже второй сезон подряд проект Знание.Лектор открывает двери в "Артек" детям со всей России. В прошлом году юные лекторы придумывали совместные просветительские инициативы, которые реализовывали уже в родных городах. Желаю участникам новой смены тоже найти единомышленников", — сказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Конкурс Знание.Лектор собрал 4 196 заявок от школьников и студентов организаций СПО со всей страны. Участники прошли онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора, очно выступили перед аудиторией в родных регионах и защитили авторские лекции перед Экспертным советом. Самыми популярными тематиками лекций у юных финалистов стали "История и сохранение исторической памяти" и "Туризм и национальная культура народов России".

Цель проекта Знание.Лектор — в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области, способствуя самореализации граждан России. Сегодня благодаря поддержке государства финалисты и победители прошлых сезонов представляют Общество "Знание" у себя в регионах, читают лекции, выступают в роли экспертов и авторов просветительских инициатив.

Информационные партнеры юбилейного сезона Знание.Лектор — телерадиокомпания "Звезда" и медиахолдинг "ФедералПресс". Партнерами выступают особая экономическая зона "Алабуга", издательство АСТ Нонфикшн, компания "ВодоходЪ", цифровая образовательная платформа "Алгоритмика" и ювелирный дом Cassiopea.

