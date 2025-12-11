Нападающий Артур Тянулин будет выступать за "Ладу"

Хоккейные клубы "Лада" и "Сочи" произвели обмен. Нападающий Данил Башкиров продолжит карьеру в составе "леопардов", а нападающий Артур Тянулин будет выступать за тольяттинскую команду.

Артуру 28 лет, нападающий провел в КХЛ 225 матчей за "Торпедо" и "Сочи", в которых набрал 148 (50+98) очков.