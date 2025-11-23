Хоккеисты "Лады" в Череповце проиграли "Северстали" — 0:2

В воскресенье, 23 ноября, хоккеисты "Лады" в Череповце сыграли с "Северсталью" и открывали четырехматчевую выездную серию.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Однако на седьмой минуте второго — хозяева льда открыли счет. В оставшееся до перерыва время тольяттинцы создали несколько хороших моментов, но взять ворота "Северстали" не смогли. На 56 минуте в ворота "Лады" оказалась вторая шайба. В концовке волжане заменили Ивана Бочарова полевым игроком, но счет не изменился.

25 ноября "Лада" встретится с "Сочи".