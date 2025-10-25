"Лада" в серии бросков обыграла "Торпедо"

"Лада" и нижегородское "Торпедо" в нынешнем сезоне встречались уже в четвертый раз.

На пятой минуте тольяттинцы открыли счет: Андрей Чивилев смело пошел против нескольких соперников и броском в дальний угол открыл счет. Отличная возможность удвоить счет была у Андрея Обидина, но он с пятака отправил шайбу в штангу. А на 15-й минуте Андрей Белевич сравнял счет броском практически с точки вбрасывания в зоне хозяев.

Под занавес второго периода "Торпедо" вышло вперед. Шейн Принс подставил клюшку под бросок Дениса Александрова. Отыгрались тольяттинцы на 43-й минуте: Мак Холлоуэлл от борта сделал передачу в центр, а Георгий Белоусов броском сходу отправил шайбу в ворота "Торпедо".

В оставшееся время счет не изменился, и судьба матча решалась в серии бросков. Здесь точнее оказались тольяттинцы. Автором единственного точного броска стал Белоусов.

"Лада" — "Торпедо" (Нижний Новгород) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0