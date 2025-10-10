16+
Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл "Сибирь"

ТОЛЬЯТТИ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 10 октября, тольяттинский ХК "Лада" в рамках чемпионата КХЛ на домашнем льду обыграл новосибирскую "Сибирь" - 4:2.

Фото: www.hclada.ru

Гости открыли счет уже через 15 секунд после стартового вбрасывания — с пятака был точен Скотт Уилсон. Тольяттинцы достаточно быстро отыгрались: Мак Холлоуэлл длинной передачей отправил в прорыв Райли Савчука, который точно бросил в дальний угол.

На 24-й минуте сибиряки вновь вышли вперед — Сергей Широков с пятака добил шайбу в ворота "Лады". На 30-й минуте после броска Андрея Алтыбармакяна в штангу Андрей Чивилев добил шайбу в ворота "Сибири". А на 31-й минуте уже сам Алтыбармакян завершил розыгрыш большинства точным броском.

В начале третьего периода Иван Романов делал передачу партнеру, но шайба от клюшки защитника "Сибири" оказалась в воротах гостей - 4:2, вторая победа "Лады" подряд.

