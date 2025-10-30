ХК "Лада" подписал двух нападающих

Хоккейный клуб "Лада" заключил односторонние контракты до конца сезона с нападающими Антоном Бурдасовым и Никитой Сетдиковым.

Антон Бурдасов — воспитанник челябинской школы хоккея. Провел в КХЛ 801 матч, набрал 426 (220+206) очков. Обладатель Кубка Гагарина в сезоне 2014/15, чемпион мира 2011 года в составе молодежной сборной России.

Никита Сетдиков является воспитанником хоккейной школы "Русь". Бронзовый призер КХЛ (2015/16), серебряный призер первенства ВХЛ (2013/14). В Континентальной хоккейной лиге сыграл 297 матчей, в которых набрал 105 (42+63) очков.