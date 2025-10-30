ХК "Лада" подписал двух нападающих

Хоккейный клуб "Лада" заключил односторонние контракты до конца сезона с нападающими Антоном Бурдасовым и Никитой Сетдиковым.
Антон Бурдасов — воспитанник челябинской школы хоккея. Провел в КХЛ 801 матч, набрал 426 (220+206) очков. Обладатель Кубка Гагарина в сезоне 2014/15, чемпион мира 2011 года в составе молодежной сборной России.
Никита Сетдиков является воспитанником хоккейной школы "Русь". Бронзовый призер КХЛ (2015/16), серебряный призер первенства ВХЛ (2013/14). В Континентальной хоккейной лиге сыграл 297 матчей, в которых набрал 105 (42+63) очков.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!