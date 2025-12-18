16+
Губернатор

Вячеслав Федорищев обсудил с попечительским советом программу развития Поволжской Академии Святителя Алексия

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 18 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского в режиме видеоконференцсвязи.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В его работе приняли участие ректор академии Дмитрий Лескин, епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор, глава городского округа Тольятти Илья Сухих, руководители профильных министерств региона, крупнейших предприятий области и представители духовенства.

В начале заседания глава региона акцентировал внимание на системной поддержке, которую оказывают академии члены попечительского совета. Особо была отмечена роль АО "АвтоВАЗ" и его президента Максима Соколова в становлении и развитии образовательного учреждения.

"В Тольятти складывается замечательная система полноценного православного образования, которая охватывает не только Самарскую область. Многие абитуриенты и студенты приезжают из других регионов России, зная о ценностях и хорошем образовании, которые можно получить в академии", — подчеркнул губернатор.

С приветственным словом к участникам заседания обратился президент АО "АвтоВАЗ", сопредседатель попечительского совета Максим Соколов.

"Академия давно стала легендарным образовательным учреждением, вертикально интегрированным холдингом, который по праву считается жемчужиной образования, — сказал он. — Важно поставить работу на системные рельсы. И попечительский совет призван выстроить ее в единый план, который будет помогать развитию академии".

В своем выступлении Максим Соколов также отметил поддержку министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в частности, в установлении квот на бюджетные места.
В повестку заседания было вынесено несколько ключевых вопросов развития образовательной организации.

"На самом деле очень многие позитивные элементы развития в этом году уже удалось реализовать. Но у нас есть большие планы по дальнейшему развитию, как инфраструктурному, так и образовательному", — акцентировал Вячеслав Федорищев.

В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года. Так, он сообщил о расширении географии поступающих, включающей ряд регионов России: Красноярский и Краснодарский край, Московскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Ульяновскую, Иркутскую и Саратовскую области, республику Удмуртию, а также республику Казахстан.

По словам Дмитрия Лескина, Академия Святителя Алексия — первый вуз подобного направления в Приволжском федеральном округе и третий в России. Еще два — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и Российский православный университет им. Иоанна Богослова — находятся в Москве.

Уникальное учебное заведение, в том числе и с точки зрения архитектурного ансамбля, спроектированного в традициях древнерусского зодчества, на протяжении ряда лет развивается в Тольятти. Академия, завершающая цепочку непрерывного гуманитарного образования от Православной классической гимназии до вуза, реализует концепцию светского образования в сочетании с социальным, гуманитарным и теологическим направлениями обучения.

В настоящее время в системе непрерывного образования более 1700 обучающихся, а сама образовательная деятельность представлена более чем 30 программами по бакалавриату, специалитету и магистратуре.

"75% выпускников работают в системе образования", — подчеркнул Дмитрий Лескин.

Также он подробно рассказал о проектах, реализуемых во взаимодействии с АО "АвтоВАЗ". Среди них — многоуровневая поддержка Тольяттинской классической гимназии, договор практического и дуального обучения с Гуманитарным колледжем, целевая программа подготовки Академии Святителя Алексия по специальности "Управление цифровыми технологиями и экономика инноваций".

Особое внимание в академии, по словам ректора, уделяется культурно-просветительской и музейно-выставочной деятельности.

Говоря о планах, Дмитрий Лескин в своем выступлении обозначил фундаментальные вопросы программы развития. Так, планируется завершение строительства главного корпуса академии. Среди ключевых проектов он назвал такие, как передовая педагогическая школа, региональный центр межрелигиозного и государственно-конфессионального диалога, центр социального и социокультурного проектирования, региональный научно-практический центр духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.

В планах академии и увеличение основных целевых показателей, в частности количества бюджетных мест.

"40 бюджетных мест правительство РФ выделило академии", — подчеркнул ректор.

Отдельное внимание членов попечительского совета было уделено реализации значимых инфраструктурных проектов. В ходе заседания участники обсудили вопрос проектирования современного общежития для студентов и преподавателей, а также благоустройства прилегающего к академии сквера.

