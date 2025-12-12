Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем конституции

В пятницу, 12 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем конституции РФ.
"Уже 32 года Основной Закон служит фундаментом политической, экономической и правовой системы нашей страны. Высшим национальным приоритетом, определенным президентом Владимиром Путиным, является сбережение российского народа. Этот приоритет подкрепляется положениями обновленной в 2020 году Конституции об обеспечении социальных гарантий, защите семьи, сохранении традиционных устоев", — подчеркнул глава региона.
Он напомнил, что конституция подчеркивает необходимость чтить память защитников Отечества, отстаивать историческую правду, национальные интересы страны, не допускать вмешательства во внутренние дела государства.
"Именно эти задачи решают наши герои, участники специальной военной операции. Проявляя стойкость и мужество, они самоотверженно защищают Родину и ценности, которые веками скрепляют наш народ.
Не сомневаюсь, что твердое следование букве и духу Конституции, совместная деятельность органов власти и общественных институтов и в дальнейшем будут способствовать укреплению России, развитию и процветанию Самарской области. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!" — пожелал Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит