Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем конституции

В пятницу, 12 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем конституции РФ.

"Уже 32 года Основной Закон служит фундаментом политической, экономической и правовой системы нашей страны. Высшим национальным приоритетом, определенным президентом Владимиром Путиным, является сбережение российского народа. Этот приоритет подкрепляется положениями обновленной в 2020 году Конституции об обеспечении социальных гарантий, защите семьи, сохранении традиционных устоев", — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что конституция подчеркивает необходимость чтить память защитников Отечества, отстаивать историческую правду, национальные интересы страны, не допускать вмешательства во внутренние дела государства.

"Именно эти задачи решают наши герои, участники специальной военной операции. Проявляя стойкость и мужество, они самоотверженно защищают Родину и ценности, которые веками скрепляют наш народ.

Не сомневаюсь, что твердое следование букве и духу Конституции, совместная деятельность органов власти и общественных институтов и в дальнейшем будут способствовать укреплению России, развитию и процветанию Самарской области. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!" — пожелал Вячеслав Федорищев.