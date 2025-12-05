16+
Губернатор Самарской области пообещал вводить 100 новых спортобъектов ежегодно

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во время прямой линии несколько вопросов губернатору Вячеславу Федорищеву жители Самарской области задали на тему развития спорта, причем по разным направлениям. Их интересовало развитие инфраструктуры, поддержка массового и профессионального спорта, развитие фиджитал-спорта и многое другое.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона рассказал о региональной программе "Мастер Спорта", которая действует с 2024 года. "Мы попытались все элементы спортивной жизни в одной программе уместить. Она должна дополнительно развивать нашу спортивную инфраструктуру. В "Мастер Спорта" в первую очередь вошли финансовые возможности для системного поднятия уровня достатка тренеров. Это очень важно, потому что тренер — основополагающая единица в спортивной жизни как юного спортсмена, так и более взрослого. Расширили финансовые возможности для федераций в участии в региональных и российских соревнованиях, а также поставили себе задачу вводить в год не менее 100 новых объектов спортивной инфраструктуры, — отметил Вячеслав Федорищев. — В этом году у нас в целом год был окрашен спортом. Мы принимали Международный форум "Россия — спортивная держава".

К главе региона обратились ветераны СВО и попросили оказать содействие в организации фиджитал-центра на турбазе для ветеранов СВО.

Вячеслав Федорищев просьбу поддержал и отметил, что минспорта Самарской области разрабатывает программу по созданию фиджитал-центров. "Я поставил задачу минспорту, чтобы 20 фиджитал-центров у нас было создано в течение ближайших четырех лет на территории Самарской области", — сказал губернатор. Министру спорта Самарской области Лидии Рогожинской даны соответствующие поручения.

Ветеран СВО Сергей Шамин задал вопрос о возможности занятий плаванием с тренером. В ходе выполнения боевых задач он получил тяжелые ранения, после которых ему провели ампутацию верхних и нижних конечностей. Вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

Житель Тольятти попросил отремонтировать старую спортивную площадку, которая давно находится в ненадлежащем состоянии. Глава региона отметил, что эта площадку отремонтируют уже в следующем году.

"Задача — к 2029 году восстановить и реконструировать имеющиеся спортивные объекты. Мы будем развивать эту инфраструктуру, продолжать создавать спортивные площадки в доступности с тем, чтобы у ребят во всех районах была возможность заниматься спортом вне зависимости от того, они в крупном городе живут или в маленьком. А профессиональные команды будем усиливать партнерами, чтобы они имели финансовые возможности продолжать содержать большое количество школ", — рассказал губернатор.

