НОТА обновила продукт "Модус.Взыскание"

Вендор НОТА (ИТ-холдинг Т1) представил обновление продукта "Модус.Взыскание", направленное на автоматизацию процессов управления просроченной задолженностью. Обновление затронуло архитектуру системы, бизнес-процессы и интеграции, доступные после установки. По словам разработчиков, нововведения позволят компаниям, работающим с проблемной задолженностью, быстрее адаптировать систему под свои процессы и сократить издержки.

Ключевым изменением стал переход продукта на модульную архитектуру на основе плагинов. Основным преимуществом такой технологии является возможность быстрой адаптации интерфейса и функционала под уникальные требования бизнеса, не затрагивая исходный код сервиса. Это ускоряет процесс внедрения новых функций при обновлении платформы и минимизирует затраты.

Обновление значительно упростило коммуникацию с регуляторными органами:

Реализовано взаимодействие с Федеральной Службой Судебных Приставов, поддерживающее 30 типов обращений, включая запросы, жалобы, сообщения и доверенности.

Добавлена возможность получить Электронную Исполнительную Надпись Нотариуса прямо в системе через интеграцию с Федеральной Нотариальной Палатой.

Обеспечена интеграция с Федресурсом в части работы с коллекторскими агентствами.

Еще одно важное нововведение — интеграция с телефонией Naumen, включая CTI-панель для управления статусами и звонками. Для автоматических обзвонов реализован механизм с записью результатов и синхронизацией данных между системами.

"Мы постоянно развиваем систему, опираясь на обратную связь и успешные кейсы наших клиентов. Это позволяет нам делать продукт "Модус.Взыскание" еще более гибким и эффективным для бизнеса. Мы продолжим совершенствовать наш инструмент, опираясь на актуальные запросы рынка. В дальнейших планах — расширение перечня готовых интеграций и реализация в системе смежных бизнес-процессов, например, работы с непрофильными активами", — комментирует Сергей Ульянов, директор продукта Модус.Взыскание.