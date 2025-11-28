Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью

Билайн и инклюзивный проект Everland при поддержке Агентства стратегических инициатив на Всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех" анонсировали цифровую платформу по освоению ассистивных технологий в смартфоне и компьютере для людей с приобретенной инвалидностью (beelineATech.ru).

Запуск данного проекта — ответ на глобальный вызов, связанный с растущей потребностью в ассистивных устройствах: согласно Глобальному докладу ВОЗ и ЮНИСЕФ к 2050 г. в ассистивных технологиях будут нуждаться около 3,5 миллиарда человек. Рост потребностей в помогающих цифровых устройствах связан с целым рядом определяющих этот тренд факторов: развитие сквозных процессов цифровизации и необходимость адаптировать эти процессы под задачи людей с особыми потребностями, рост природных и техногенных катастроф, военные конфликты, развитие медицины и старение населения.

Главная цель проекта — способствовать возвращению в активную социальную и экономическую жизнь людей с приобретенной инвалидностью и в ситуациях, когда в силу возраста, заболеваний или травм требуется найти помогающее решение для замещения утраченных функций. Еще одна задача, которую ставит перед собой проект, — поддержать развитие российских инноваций в сфере помогающих технологий: платформа будет пополнятся обзорами наиболее перспективных решений.

Все помогающие материалы на платформе подобраны по 6 нозологиям: нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения речи, ампутация, паралич и атрофия мышц. Основные критерии для отбора наиболее распространенных технологий: безопасность, эффективность, доступность и удобство использования. Раздел "Перспективные разработки" — это обзор решений, которые находятся в стадии тестирования или пока не набрали достаточного количества оценок пользователей, но со временем призваны стать прорывными в своей области. Поддержка данного проекта со стороны Агентства стратегических инициатив позволит платформе привлекать новые проекты и решения, появляющиеся на рынке AssistiveTech и AgeTech.

Востребованность информации, представленной в гиде по ассистивным технологиям для взрослых, подтверждается результатами работы детской платформы beelineforkids.ru, запущенной в 2023 году. Основной фокус платформы — обучение использованию цифровых технологий незрячих детей и подростков. За 2,5 года работы порядка 500 тыс. человек воспользовались материалами платформы; около 30 тыс. человек полностью прошли курсы по освоению помогающих технологий в том числе, предполагающих обучение использованию компьютера, передвижению по городу, работу с онлайн платформами, общение в социальных сетях и т. д.

Билайн открыт к предложениям о сотрудничестве и партнерству с различными организациями, включая НКО, ассоциации производителей различных помогающих решений, стартапов по разработке ассистивных технологий.

Также в рамках форума "Открыто для всех" Билайн присоединился к Национальному инклюзивному договору, разработанному Агентством стратегических инициатив. Цель договора — содействие реализации программ по интеграции людей с инвалидностью в общественную и экономическую жизнь, а также раскрытие бизнес-потенциала проектов и решений, ориентированных на эту аудиторию.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Билайн всегда там, где помощь нужна больше всего. Мы уверены, что цифровые технологии могут стать реальной опорой для людей, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях. Мы взяли на себя ответственность развивать комплексные решения, которые дают человеку доступ к современной экспертизе, удобным цифровым инструментам и перспективным технологическим разработкам. Наш новый гид позволяет вместе с кураторами шаг за шагом освоить самые востребованные сервисы, выстроить индивидуальную траекторию адаптации и сделать первые уверенные шаги к возвращению к активной жизни после приобретённой инвалидности.

Еще одна важная задача, которую мы перед собой ставим, — развивать экосистему Assistive Tech в России. Через сотрудничество с яркими стартапами и зрелыми проектами мы хотим показать, что этот рынок востребован, он растёт и способен привнести в жизнь людей технологические решения, которые меняют правила игры".