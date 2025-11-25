Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в "Пятёрочке"

Билайн и X5 объявляют о старте продаж SIM-карт со специальным тарифом в торговой сети "Пятёрочка". "Тариф с кешбэком" совмещает простое подключение связи и ощутимую выгоду от сервиса "Пакет" при повседневных покупках: пользователи тарифа получают 9% кешбэка баллами "X5 Клуба" за покупки в "Пятёрочке" и "Перекрёстке" (кроме табачной продукции, лотерей, подарочных сертификатов и товаров с жёлтыми ценниками). Экономия может достигать до 6 000 рублей в месяц.

Специальный "Тариф с кешбэком" включает в себя 400 минут и 50 ГБ и стоит 590 рублей в месяц (единая цена для всех регионов присутствия*, без ежедневных списаний). При желании клиент может в приложении Билайна (12+) снизить количество минут или гигабайт и платить меньше. Кроме того, вне зависимости от выбранных пакетов пользователям нового тарифа бесплатно доступен безлимитный трафик** на музыку, видео, мессенджеры и социальные сети.

Как это работает для клиента

Купите в "Пятёрочке" SIM-карту Билайна с тарифным планом "Тариф с кешбэком".

Пройдите саморегистрацию через портал "Госуслуги" и активируйте тариф за 590 рублей в месяц.

Войдите в приложение "Пятёрочки" (6+) или "Перекрёстка" (6+) с новым номером — сервис "Пакет" уже включён в тариф и доступен за 0 рублей.

Получайте 9% кешбэка баллами "X5 Клуба" за каждую покупку в "Пятёрочке" и "Перекрёстке" и оплачивайте ими последующие покупки по правилам "X5 Клуба". Максимум до 6 000 рублей выгоды в месяц.

Где купить

На старте продажи открыты в Москве и Московской области (около 1 650 магазинов). В рамках федерального запуска продукт станет доступен практически по всей России*, в том числе и в Самарской области — более чем в 8,5 тыс. торговых точек "Пятёрочка". Для удобства покупателей SIM-карты Билайна с "Тарифом с кешбэком" размещены на выделенной бренд-стойке с информационными материалами.

Почему это удобно

Одна покупка — сразу связь и кешбэк за повседневные траты.

Прозрачные условия: единая цена во всех регионах, без ежедневных списаний и скрытых опций.

Кешбэк виден и управляется в приложении "Пятёрочки" (6+) или "Перекрёстка" (6+), подключение SIM-карты и связь — в приложении Билайна (12+).

Максимальная выгода в "Пятёрочке" и "Перекрёстке": пользователи тарифа получают все преимущества сервиса "Пакет" за 0 рублей: по 3 бесплатных доставки каждый месяц, 20% кешбэка баллами "X5 Клуба" на готовую еду и выпечку, до 50% кешбэка баллами "X5 Клуба" за горячие напитки, 10 любимых категорий и многое другое.

"Мы рады, что стратегическое партнерство с одним из крупнейших в стране ритейлером вышло на федеральный уровень. Мы в несколько раз увеличили свое присутствие в "Пятёрочке", расширив свою представленность далеко за пределы столичного региона. Такой шаг делает подключение наших услуг еще доступнее и удобнее для максимально широкой аудитории", — отметил Роман Прыганов, директор департамента по управлению партнерским каналом Билайна.

"Наше новое предложение совмещает простую механику и ощутимую выгоду: подключил связь — и сразу начал получать кешбэк за привычные ежедневные покупки. Это удобный способ экономить без лишних действий, доступный практически любому", — подчеркнул Андрей Губанов, директор департамента по развитию лояльности и игровых решений Билайна.

"Совместный тариф с Билайном — это шаг к тому, чтобы повседневные покупки и сервисы связи работали на клиента вместе. Мы объединяем привычные действия покупателей в один удобный сценарий: человек получает качественную связь и делает покупки в "Пятёрочке" или "Перекрёстке" с существенной выгодой. Для нас важно, чтобы каждый продукт X5 давал реальную ценность и ощущение заботы в мелочах", — отметил Евгений Галимский, Директор по развитию лояльности и экосиcтемных продуктов Х5.

*кроме Чукотского автономного округа и Норильска.