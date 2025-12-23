Wink в белом — ТВ, кино и сериалы, которые всегда с тобой

Онлайн-кинотеатр Wink включен в белый список отечественных ресурсов, который формирует Минцифры России. Это значит, что телеканалы, библиотека кино и сериалов платформы доступны даже при возможных ограничениях мобильного интернета, которые вводятся для обеспечения безопасности.

Важность включения в белый список показала активность зрителей Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) в пятницу, 19 декабря, когда состоялась прямая линия "Итоги года с Владимиром Путиным". По оперативным данным, прямую трансляцию и запись передачи на платформе посмотрели с 8,9 млн уникальных устройств (смартфонов, компьютеров, телевизоров), и эта цифра постоянно растет.

Благодаря включению в белый список, подписчики Wink вне зависимости от внешних обстоятельств могут встретить Новый год и провести зимние каникулы в компании с любимыми кино и сериалами. Включая первую оригинальную премьеру платформы 2026 года — продолжение народного хита "Ландыши". С момента выхода в январе 2025-го сериал "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+) посмотрели более 100 миллионов раз на разных платформах и в телеэфире, прочно удерживая статус одного из главных российских сериалов 2025 года.

Первый эпизод нового сезона, который получил название "Ландыши. Вторая весна" (18+), появится в полночь 1 января и только на платформе Wink. Во втором сезоне главную героиню в исполнении Ники Здорик ждут тяжелые испытания и опасные интриги: борьба за огромное наследство, распад музыкальной группы, но, главное, поиски мужа Лёхи. В какой роли появится Сергей Городничий (ее муж-офицер из первого сезона) в продолжении истории, создатели сериала не раскрывают.

Всего в линейке Wink Originals вышло более 60 проектов, которые собрали многомиллионную аудиторию и получили высокие оценки зрителей — это "Слово пацана. Кровь на асфальте", два сезона "Фишера", "Москва слезам не верит. Всё только начинается", "Комбинация", "Балет" и многие другие. В 2025 году Wink также представил сериалы "Челюскин. Первые", "Между нами химия", "ВИА "Васильки", "Доктор Вера", "Ухожу красиво 2", "Берлинская жара", "Любопытная Варвара. Второй сезон", "Нам покер", "Обнальщик".

В белый список входят интернет-ресурсы "Ростелекома" и Т2, в тарифных линейках которых Wink выступает базовым онлайн-кинотеатром.