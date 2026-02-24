В Самаре выделили 528 млн рублей на ремонт участка Московского шоссе

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует Московское шоссе на участке от ул. Мичурина до пр. Кирова. На эти цели из областной и федеральной казны выделяют 528,49 млн рублей.
Победитель торгов определится после 19 марта. Он должен будет произвести капремонт на участке в 7,8 км с 1 апреля по 1 сентября текущего года.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?