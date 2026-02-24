В Самаре выделили 528 млн рублей на ремонт участка Московского шоссе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует Московское шоссе на участке от ул. Мичурина до пр. Кирова. На эти цели из областной и федеральной казны выделяют 528,49 млн рублей.