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Дорожное строительство Транспорт и связь

Московское шоссе будет ремонтировать строитель платной трассы "Обход Тольятти"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог заключил контракт на ремонт Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из Самары. Подрядчиком стало АО "Дорожно-строительная компания "Автобан".

Фото: ЕЩЕ Самара / Youtube.com

Провести ремонт дороги решили из-за образования колейности. Минтранс уже долго судится с подрядчиком реконструкции шоссе, чтобы тот привел проезжую часть в порядок, но пока не выиграл процесс. По делу назначили новую экспертизу.

Реконструкцию Московского шоссе проводила компания "Самаратрансстрой". Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста. В работе магистраль Центральная. Организация принадлежит Олегу Дорошенко. Его связывали с депутатом Самарской губернской думы Андреем Мурзовым. Бизнесмен был директором ООО "Техкомплект", которым владеет парламентарий. Однако, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, сейчас этот пост занимает сам Андрей Мурзов.

Региональные власти решили не дожидаться окончания процесса и провести ремонт дороги, а затем взыскать потраченную сумму с "Самаратрансстроя". Стоимость контракта составила 1,2 млрд рублей.

Глава правительства Михаил Смирнов сообщал, что непосредственно устранение колейности в рамках нового контракта составляет лишь седьмую часть от общего объема и стоимости капитального ремонта. Речь идет о полноценном ремонте 9 км восьмиполосной магистрали с дублером. Работы запланированы на 2024–2025 годы.

"Автобан" — известный федеральный подрядчик, получает госконтракты от Росавтодора и госкомпании "Автодор". Занимается проектированием, строительством и ремонтов дорог, мостостроением.

В структуру компании входит АО "КК "Обход Тольятти", которая заключила с самарскими властями концессионное соглашение на строительство трассы "Обход Тольятти", в том числе Климовского моста через Волгу, и сейчас собирает плату за проезд по этой дороге и занимается ее содержанием. 

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".

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