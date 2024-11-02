Московское шоссе будет ремонтировать строитель платной трассы "Обход Тольятти"

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог заключил контракт на ремонт Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из Самары. Подрядчиком стало АО "Дорожно-строительная компания "Автобан".

Провести ремонт дороги решили из-за образования колейности. Минтранс уже долго судится с подрядчиком реконструкции шоссе, чтобы тот привел проезжую часть в порядок, но пока не выиграл процесс. По делу назначили новую экспертизу.

Региональные власти решили не дожидаться окончания процесса и провести ремонт дороги, а затем взыскать потраченную сумму с "Самаратрансстроя". Стоимость контракта составила 1,2 млрд рублей.

Глава правительства Михаил Смирнов сообщал, что непосредственно устранение колейности в рамках нового контракта составляет лишь седьмую часть от общего объема и стоимости капитального ремонта. Речь идет о полноценном ремонте 9 км восьмиполосной магистрали с дублером. Работы запланированы на 2024–2025 годы.

"Автобан" — известный федеральный подрядчик, получает госконтракты от Росавтодора и госкомпании "Автодор". Занимается проектированием, строительством и ремонтов дорог, мостостроением.

В структуру компании входит АО "КК "Обход Тольятти", которая заключила с самарскими властями концессионное соглашение на строительство трассы "Обход Тольятти", в том числе Климовского моста через Волгу, и сейчас собирает плату за проезд по этой дороге и занимается ее содержанием.