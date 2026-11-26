В Волжском районе Самарской области завершена укладка верхнего слоя асфальта проезжей части путепровода через железную дорогу на 17-м километре трассы Самара — Большая Черниговка, расположенного в 1,2 км от поворота на село Лопатино. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
В 2026 году ходе капитального ремонта специалисты возвели новый путепровод, состоящий из четырех опор и трех пролетов, переустроили подходы, уложили 2 слоя дорожной одежды, нанесли разметку. Впереди — укладка асфальта на пешеходной части сооружения и установка барьерного и перильного ограждений.
На время ремонта движение по путепроводу закрыто. Объезд осуществляется через село Лопатино, где отремонтированы два въезда в населенный пункт, а также по дорогам в направлении Новокуйбышевска и Оренбурга. Запуск движения по мосту ожидается в конце декабря 2026 года.
Автодорога Самара — Большая Черниговка, на которой расположен путепровод, входит в маршруты движения в направлении Самары, Новокуйбышевска, Оренбурга и Волгограда. Для жителей окрестных сел это ежедневный маршрут — в город на работу, в больницы, в школы. Интенсивность движения здесь превышает 25 тысяч автомобилей в сутки, включая рейсовые и школьные автобусы, а также большегрузы.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.