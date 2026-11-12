Дороги Самарской области оснастили новыми элементами безопасности

На 2026 год в Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланирован ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений. Работы на 90% объектов уже завершены. Вместе с новым покрытием дорожники обеспечили современную инфраструктуру для безопасности водителей и пешеходов.

Повышение безопасности на дорогах - одна из ключевых задач национального проекта. Обеспечение безопасности региональных трасс, проходящих через жилые территории, - приоритетное направление. Такие дороги имеют повышенную интенсивность из-за движения транзитного транспорта и требуют обустройства дополнительными элементами безопасности.

В 2026 году в рамках ремонта и капитального ремонта региональных участков дорог обустроено 12,5 тысяч погонных метров тротуаров и 6,8 тысячи погонных метров уличного освещения. Новые безопасные пешеходные зоны вдоль дорог появились в черте населенных пунктов Яблоневый Красноярского района, Борское Борского района, Захаркино Сергиевского района и Нижняя Сызрань Приволжского района.

Устройство тротуаров и опор освещения - не единственные меры, направленные на обеспечение безопасного дорожного движения. В рамках нацпроекта также выполнены работы по установке барьерного и пешеходного ограждений, по обустройству пешеходных переходов светофорами и искусственными дорожными неровностями, по замене дорожных знаков и остановочных павильонов, по устройству заездных карманов к остановкам общественного транспорта.

Так, в этом году на обновленных трассах установлено 4674 новых дорожных знака. Только 600 из них смонтировано на двух капитально отремонтированных въездах в село Борское - на дорогах Отрадный - Богатое - Борское и Кинель - Богатое - Борское.

В рамках капитального ремонта мостов через реку Сок в Красноярском районе и через реку Чагра в Хворостянском районе установлено по 450 погонных метров барьерных ограждений. Всего по области смонтировано почти 38 300 погонных метров таких конструкций.

Еще 5000 погонных метров пешеходных ограждений отделили тротуары от проезжей части. 1188 метров ограждений установлено на трассе Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки в Сергиевском и Кошкинском районах.

Особое место в обеспечении безопасности дорог занимает дорожная разметка. Общая протяженность новой разметки, уже нанесенной в 2026 году в рамках работ по нацпроекту, составила 250 км новой разметки.