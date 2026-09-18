На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт

В Тольятти в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" продолжается капитальный ремонт участков Обводного шоссе общей протяженностью 12 км.

Участки:

— 4 км от трассы М-5 "Урал" до села Васильевка;

— 7 км от села Васильевка до Тольяттинского городского кладбища;

— 1 км от улицы Коммунальной до Южного шоссе.

На втором участке подрядная организация приступила к устройству тротуаров. В настоящее время ведется укладка песчано-подстилающего слоя, затем специалисты уложат щебеночное основание и после этого — асфальт. Всего на первом и втором участках будет обустроено 6 км тротуаров. На первом и третьем участках уже полностью заменено дорожное полотно и нанесена разметка. Параллельно на втором участке ведутся работы в зоне под железнодорожным мостом.

"Я здесь работаю 23 года, ходить было негде, дороги были узкие. Зимой заметет — вообще под колеса хоть падай. А теперь вон какую красоту навели — и газоны, и пешеходку. Я теперь буду ходить, красота, спасибо большое за ремонт", — поделилась жительница Тольятти Галина Луцкова.

Также в ходе ремонта уже выполнены строительство ливневой канализации и ремонт моста через оросительный канал. Идет устройство разворотного кольца и переходно-скоростных полос. Впереди — монтаж опор освещения, барьерных ограждений, обустройство автобусных остановок. При устройстве асфальтобетонного покрытия используется щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем и армирующая геосетка между слоями — это обеспечивает долговечность дороги при высокой интенсивности движения.

"Я как житель Тольятти часто проезжаю по этой дороге. И меня радует, что работы идут с опережением срока", — сказал член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Лушин.

Обводное шоссе входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области и является ключевым элементом транспортной инфраструктуры Тольятти, связывая Комсомольский и Автозаводской районы. Ежедневно по нему проезжает порядка 40 тыс. автомобилей. Завершение капитального ремонта дороги предусмотрено в 2027 году.

О сроках обновления магистрали во вторник, 15 сентября, в ходе Прямой линии с гражданами рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона отметил, что принято решение об обновлении дороги на всем ее протяжении, и в следующем году работы начнутся на участках, которые пока не были затронуты. "Мы наметили план в течение двух лет эту дорогу полностью отремонтировать", — подчеркнул он.