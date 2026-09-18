Второй круг чемпионата России по адаптивному футболу состоялся в Сызрани

В 2026 г. оба круга чемпионата России по адаптивному футболу в дисциплине "футбол ампутантов" состоялись в Сызрани.

За победу боролись команды из Барнаула, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Махачкалы, Нижнего Новгорода, а также сборная Самарской области. Среди участников — действующие чемпионы мира и Европы по футболу ампутантов.

ФОТО: минспорт Самарской области

По итогам чемпионата золото завоевала команда "Ламан Аз" (Чеченская Республика), серебро у "Динамо-Алтай" (Алтайский край), бронза у "Махачкалы" (республика Дагестан).

В составе сборной Самарской области выступили 14 игроков из Самары и Сызрани, 12 из них являются участниками СВО, для которых спорт становится мотивацией к возвращению в активную жизнь. Среди бомбардиров нашей команды — ветераны СВО Дмитрий Худошин и Юрий Федоров.

Турнир состоялся при поддержке Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА, Минспорта России, министерства спорта Самарской области, ГБУ ЦАФКАС, администрации Сызрани, сызранской ассоциации ветеранов СВО.