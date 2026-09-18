Второй круг чемпионата России по адаптивному футболу состоялся в Сызрани

В 2026 г. оба круга чемпионата России по адаптивному футболу в дисциплине "футбол ампутантов" состоялись в Сызрани.
За победу боролись команды из Барнаула, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Махачкалы, Нижнего Новгорода, а также сборная Самарской области. Среди участников — действующие чемпионы мира и Европы по футболу ампутантов.
По итогам чемпионата золото завоевала команда "Ламан Аз" (Чеченская Республика), серебро у "Динамо-Алтай" (Алтайский край), бронза у "Махачкалы" (республика Дагестан).
В составе сборной Самарской области выступили 14 игроков из Самары и Сызрани, 12 из них являются участниками СВО, для которых спорт становится мотивацией к возвращению в активную жизнь. Среди бомбардиров нашей команды — ветераны СВО Дмитрий Худошин и Юрий Федоров.
Турнир состоялся при поддержке Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА, Минспорта России, министерства спорта Самарской области, ГБУ ЦАФКАС, администрации Сызрани, сызранской ассоциации ветеранов СВО.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.