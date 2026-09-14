Женский ФК "Молния" сыграл на "Кубке Добра" в Самаре

В субботу, 12 сентября, женская футбольная команда партии "Справедливая Россия" — "Молния" из Ульяновска — приняла участие в масштабном общероссийском любительском футбольном турнире "Кубок Добра '26", который прошел в Самаре.

Настоящий праздник любительского спорта и благотворительности проводится уже в шестой раз, ежегодно собирая команды и преданных болельщиков со всей страны. На соревнования приехали 34 коллектива из разных регионов России. Вырученные средства направят на помощь многодетным семьям города. Все игры прошли на футбольном манеже стадиона "Солидарность Самара Арена".

Самарское региональное отделение партии "Справедливая Россия" и активисты организации "Молодежь "Справедливой России" - Самарская область" дружно поддержали девушек прямо на поле и трибунах.

"Из нас получилась очень сплоченная команда болельщиков и игроков! Все получили невероятный заряд отличного настроения, бодрости и драйва!" - рассказала депутат гордумы Кинеля Юлия Плетнёва.

"Мы гордимся нашими спортсменками, благодарим их за красивую, самоотверженную игру и от всей души желаем футбольной команде "Молния" дальнейших ярких матчей и только побед!" - отметил Михаил Маряхин, председатель Самарского реготделения партии "Справедливая Россия".