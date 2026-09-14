Женский ФК "Молния" сыграл на "Кубке Добра" в Самаре

В субботу, 12 сентября, женская футбольная команда партии "Справедливая Россия" — "Молния" из Ульяновска — приняла участие в масштабном общероссийском любительском футбольном турнире "Кубок Добра '26", который прошел в Самаре.
Настоящий праздник любительского спорта и благотворительности проводится уже в шестой раз, ежегодно собирая команды и преданных болельщиков со всей страны. На соревнования приехали 34 коллектива из разных регионов России. Вырученные средства направят на помощь многодетным семьям города. Все игры прошли на футбольном манеже стадиона "Солидарность Самара Арена".
Самарское региональное отделение партии "Справедливая Россия" и активисты организации "Молодежь "Справедливой России" - Самарская область" дружно поддержали девушек прямо на поле и трибунах.
"Из нас получилась очень сплоченная команда болельщиков и игроков! Все получили невероятный заряд отличного настроения, бодрости и драйва!" - рассказала депутат гордумы Кинеля Юлия Плетнёва.
"Мы гордимся нашими спортсменками, благодарим их за красивую, самоотверженную игру и от всей души желаем футбольной команде "Молния" дальнейших ярких матчей и только побед!" - отметил Михаил Маряхин, председатель Самарского реготделения партии "Справедливая Россия".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.