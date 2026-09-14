"Акрон-2" обыграл "Крылья Советов-2" в самарском дерби

В воскресенье, 13 сентября, в матче третьего тура второго этапа Второй лиги Б "Акрон-2" одержал победу над "Крыльями Советов-2". Игра проходила в Жигулевске.

С первых минут команды действовали достаточно осторожно, однако хозяевам удалось открыть счет еще в первом тайме. На 19-й минуте отличился Иван Сараев.

После перерыва "Крылья Советов-2" пытались изменить ход встречи, однако сравнять счет самарской команде не удалось. Тольяттинцы сохранили преимущество, а в компенсированное время второго тайма смогли удвоить его. На 90+ минуте мяч оказался в воротах "Крыльев Советов-2" в результате автогола Станислава Политова.

Встречу на стадионе "Кристалл" посетили 307 зрителей, в том числе 93 болельщика находились в гостевом секторе.

В следующем туре команды проведут матчи 20 сентября. "Акрон-2" отправится в Дзержинск, где в 19:00 встретится с лидирующим в группе "Химиком". "Крылья Советов-2" сыграют дома с барнаульским "Динамо". Матч на стадионе "Металлург" в Самаре начнется в 14:00.