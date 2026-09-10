"Крылья Советов" подтвердили возвращение Никиты Салтыкова

Никита Салтыков снова стал игроком "Крыльев Советов", сообщает самарский клуб. "Крылья" арендовали 22-летнего полузащитника у московского "Локомотива" до конца сезона-2026/27.
При этом Салтыков продлил контракт с "Локомотивом". Новое соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2028/29.
Напомним, информация об аренде появилась накануне у инсайдера Ивана Карпова. "Это бесплатная аренда до конца сезона без опции выкупа с зарплатой 3 млн руб. в месяц", - писал он.
Для Салтыкова это уже второй период выступлений за "Крылья Советов". Полузащитник впервые присоединился к самарской команде зимой 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел за "Крылья" 33 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Летом 2024 года Салтыков перешел в "Локомотив". За московский клуб футболист сыграл 35 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Также полузащитник выступал за молодежные сборные России.
Салтыков уже прибыл в расположение "Крыльев Советов" и приступил к тренировкам с командой.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.