"Крылья Советов" подтвердили возвращение Никиты Салтыкова

Никита Салтыков снова стал игроком "Крыльев Советов", сообщает самарский клуб. "Крылья" арендовали 22-летнего полузащитника у московского "Локомотива" до конца сезона-2026/27.

При этом Салтыков продлил контракт с "Локомотивом". Новое соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2028/29.

Напомним, информация об аренде появилась накануне у инсайдера Ивана Карпова. "Это бесплатная аренда до конца сезона без опции выкупа с зарплатой 3 млн руб. в месяц", - писал он.

Для Салтыкова это уже второй период выступлений за "Крылья Советов". Полузащитник впервые присоединился к самарской команде зимой 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел за "Крылья" 33 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Летом 2024 года Салтыков перешел в "Локомотив". За московский клуб футболист сыграл 35 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Также полузащитник выступал за молодежные сборные России.

Салтыков уже прибыл в расположение "Крыльев Советов" и приступил к тренировкам с командой.