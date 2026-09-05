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Футбол Спорт

Дубль Рахмановича принес очко "Крыльям" против "Краснодара" — 2:2

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 сентября, в Самаре в 7 туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" сыграли вничью с подопечными Мурада Мусаева — 2:2.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Южане вышли вперед на 3 минуте. После подачи с углового Жубал скинул мяч на дальнюю штангу, где находился Воробьев, и со второй попытки Дмитрий навесил в центр вратарской, откуда Кордоба точно пробил головой — 0:1. На 17 минуте гости увеличили свое преимущество, Батчи ушел от Рассказова и обводящим ударом отправил мяч в дальний верхний угол. В начале второго тайма подопечные Сергея Булатова сократили отставание, Олейников увидел открывание Рахмановича и отдал разрезающий пас, Амар получил мяч и пробил под Агкацевым — 1:2. На 79 минуте зелено-бело-синие сделали итоговый результат, Олейников прострелил с левого фланга в штрафную, и Рахманович в касание прошил вратаря гостей — 2:2.

Лучшим игроком матча был признан Иван Олейников (2 ассиста). Полузащитник выводил команду в качестве капитана, а после игры объявил, что этот матч стал для него последним в футболке "Крыльев Советов". Всего Иван провел за самарцев 71 матч и отметился 16 голами и 12 голевыми передачами.

После 7 туров волжане набрали 7 очков и промежуточно находятся на 9 месте в турнирной таблице.

Следующий матч "Крылья Советов" проведет 11 сентября в Самаре. Соперником станет московская "Родина".

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