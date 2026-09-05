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Происшествия

Самарские полицейские разыскали подростка, бившего флагом РФ о тротуар

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области выявлен видеоролик, где подросток несколько раз ударяет государственным флагом РФ о тротуар, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность несовершеннолетнего, а также подростка, который вел съемку и опубликовал ролик в сети.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по результатам которой в отношении подростков и их законных представителей будет принято процессуальное решение.

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