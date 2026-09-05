Самарские полицейские разыскали подростка, бившего флагом РФ о тротуар

Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области выявлен видеоролик, где подросток несколько раз ударяет государственным флагом РФ о тротуар, сообщает пресс-служба ведомства.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность несовершеннолетнего, а также подростка, который вел съемку и опубликовал ролик в сети.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по результатам которой в отношении подростков и их законных представителей будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!