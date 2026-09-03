В Самаре госпитализировали 8-летнего самокатчика, сбитого машиной

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В среду, 2 сентября, в 18:40 в Куйбышевском районе Самары водитель на Honda сбил 8-летнего ребенка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области