На "Металлурге" в Самаре произошло ДТП с участием подростков на электросамокате

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Во вторник, 1 сентября, 67‑летний водитель автомобиля LADA Granta совершил наезд на двух девочек на СИМ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области