В тройном столкновении на трасе М‑5 пострадал водитель грузовика

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В среду, 2 сентября, на трассе М‑5 (1129‑й км) в Сергиевском районе, около 9 утра случилась цепочка ДТП. В аварию попали сразу три машины: Chevrolet Niva, "Камаз" и SITRAK, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"