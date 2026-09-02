VII Международный Фестиваль искусств "Шостакович. Над временем" пройдет в Самарской области в год 120-летия Дмитрия Шостаковича

С 8 по 27 сентября 2026 г. в Самарской области пройдет VII Международный Фестиваль искусств "Шостакович. Над временем". Многожанровая программа фестиваля будет представлена концертами, спектаклями, балетами на сценах ведущих учреждений региона.

Откроется фестиваль 8 сентября премьерой оперы "Нос" Дмитрия Шостаковича в постановке Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. Опера написана молодым Шостаковичем в период авангардных экспериментов.

9 сентября на сцене Самарской филармонии состоится концерт "От Шостаковича до наших дней", посвященный 85-летию основанной Дмитрием Шостаковичем Самарской организации Союза композиторов России. В программе симфоническая и эстрадная музыка самарских композиторов в исполнении академического симфонического оркестра Самарской филармонии, Самарского концертного Духового оркестра и Государственного Волжского народного хора им. П. Милославова.

"Фестиваль стал для Самарской губернии доброй традицией. Каждый год фестиваль объединяет звезд мирового уровня, начинающих музыкантов и ценителей таланта композитора, создавая уникальную атмосферу, где звучат великие произведения Шостаковича и современных авторов", — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В рамках фестиваля пройдет концерт "Композиторы России" на малой сцене Самарского театра оперы и балета прозвучит камерно-инструментальная, вокальная и хоровая музыка как выдающихся корифеев XX века Дмитрия Шостаковича и Игоря Стравинского, так и современных российских композиторов — Павла Левадного, Леи Витковской, Василия Тонковидова, Илоны Дягилевой, Александра Бердюгина, Светланы Мышиной, Аллы Виноградовой и Марка Левянта.

Впервые в Самаре покажут русский фьюжн-проект "Из варяг в греки" с участием джаз-хора Свердловской детской филармонии, солистов содружества "этно-сфера", музыкального руководителя Дмитрия Волосникова, солиста Сергея Старостина (вокал, гусли, рожок г. Москва), композитора Сергея Филатова (г. Москва) и академического симфонического оркестра Самарской филармонии.

16 и 17 сентября на сцене театра оперы и балета будут представлены два одноактных балета на музыку Д. Шостаковича "Барышня и хулиган" и "Ленинградская симфония", в которых примут участие звезды балета Мариинского театра — Кимин Ким, Мария Ширинкина и лауреат театральной премии "Золотая Маска" Юрий Смекалов. Здесь же Юрий Смекалов представит танец-балет "Шинель" по знаменитой повести Н. Гоголя, соединивший в себе живую музыку, танец и слово в фантазиях постановщика.

17 сентября в Тольятти состоится концерт симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Игоря Мокерова с участием известной оперной певицы, лауреата Национальной оперной премии "Онегин" Полины Шамаевой. В программе прозвучат произведения Д. Шостаковича, М. Мусоргского и М. Вайнберга.

Среди ярких коллективов, гостей фестиваля, знаменитый "Страдивари-ансамбль". Солист и дирижер — румынский скрипач-виртуоз Лоренц Настурика-Гершовичи. В исполнении коллектива музыкантов, играющих на инструментах, созданных великими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков прозвучат произведения Д. Шостаковича, Б. Бриттена, И. Стравинского и А. Пьяццоллы.

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Сергей Лейферкус (баритон), победитель проекта "Большая опера — 2025" на канале "Россия Культура" Алексей Курсанов (тенор) и оркестр филармонии под управлением маэстро Дениса Власенко представят "Антиформалистический раек" — одно из самых острых и ироничных сочинений Шостаковича. Гостями фестиваля на сцене Самарской филармонии станут музыканты из Армении — "Трио имени Хачатуряна" с интереснейшей программой музыки А. Хачатуряна и Д. Шостаковича.

25 сентября — в день 120-летия Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — на сцене филармонии выступит Государственный Академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. Выдающейся коллектив — один из старейших симфонических коллективов страны, которому в этом году исполняется 90 лет. Художественный руководитель и дирижер Филипп Чижевский — двукратный обладатель Российской национальной театральной премии "Золотая маска". В программе — Восьмая симфония Д. Шостаковича и Хорал И. С. Баха.

Помимо концертов и спектаклей в программе фестиваля встреча с известными российскими музыковедами и журналистами на конференции "Школа культурной журналистики", международная научно-практическая конференция "Шостакович и современность", которая посвящена 120-летию со дня рождения Д. Д. Шостаковича, 85-летию Самарской организации Союза композиторов России и 55-летию Самарского государственного института культуры, лекция доктора исторических наук, заместителя директора Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича Юлии Кантор "Тайной сверкая и назвавши себя "Седьмая". Ленинградская симфония: факты и образы".

22 сентября в 13:00 в Самарском государственном институте культуры пройдет мастер-класс Карэна Шахгалдяна (Трио имени Хачатуряна, Армения), а 25 сентября в 11:30 в Галерее современного искусства Виктория состоится творческая встреча с художественным руководителем Государственного Академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова — Филиппом Чижевским.

Закрытие фестиваля состоится в Самарской филармонии 27 сентября с участием звезды мировой оперной сцены Аиды Гарифуллиной (сопрано), знаменитого венгерского скрипача Кристофа Барати и Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко. В программе — Дмитрий Шостакович, Концерт № 1 для скрипки с оркестром, арии из опер Дж. Верди, Ш. Гуно, Дж. Пуччини и др.