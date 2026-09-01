В Самарской областной научной библиотеке расскажут о профилактике и мерах противодействия терроризму

В четверг, 3 сентября в 14:00 в СОУНБ состоится лекция "Психология терроризма". Участники смогут узнать, какие социально-психологические механизмы и факторы приводят обычных людей на путь насилия и жестокости, и как этому можно противостоять.

Лекция приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается в России 3 сентября. Перед гостями выступит педагог-психолог Комплексного центра социального обслуживания населения Самарской области Ольга Леонидовна Лопатина. Специалист опишет процесс вовлечения людей в террористическую деятельность и объяснит, какие действия можно предпринять, чтобы этого избежать.

"Терроризм — это не просто политическое или военное явление. За каждым актом насилия, за каждой жертвой и за каждым террористом стоит сложная психосоциальная реальность", — подчеркивает Ольга Леонидовна.

Участники лекции получат системное представление о психологии терроризма не как о патологии отдельных личностей, а как о сложном социальном явлении. Знание этих механизмов, понимание их работы позволяет вовремя заметить угрозу, поэтому гости смогут научиться противостоять деструктивной идеологии, оберегать от нее себя и своих близких.