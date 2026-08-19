Делегация Самарской области примет участие в Международном детском культурном форуме в Москве

С 20 по 21 августа в Москве пройдет V Международный детский культурный форум. Самарскую область на юбилейной встрече представят 12 юных талантов в шести творческих направлениях. Форум в пятый раз объединит юных представителей творческих профессий из регионов России и зарубежных стран. Площадкой станет Московский дворец пионеров на Воробьевых горах.
В течение двух дней ребята в возрасте от 12 до 17 лет смогут принять участие более чем в 40 образовательных, творческих и культурных мероприятиях, познакомиться с ведущими деятелями культуры, представить собственные идеи и проекты, а также обменяться опытом со сверстниками из разных регионов России и 17 зарубежных стран.
В этом году главная тема форума — "Год единства народов России". Она объединит участников творческих встреч, совместных проектов и образовательных мероприятий, посвященных культуре, традициям и многообразию народов России. Работа форума пройдет по шести направлениям: "Театр и цирк", "Музыка", "Хореография", "Музеи и изобразительное искусство", "Кино и анимация", "Литература и журналистика".
По итогам регионального отбора в делегацию Самарской области вошли 12 представителей творческих направлений: "Театр и цирк" — Оксана Ширшина, Мария Копина; "Хореография" — Кирилл Кузьмин, Софья Рамоданова; "Кино и анимация" — Алиса Ильина, Дарья Волкова; "Музыка" — Максим Литвинов, Иван Кадомин; "Музеи и изобразительное искусство" — Дарья Тюлюсова, Елизавета Ямбарцева; "Литература и журналистика" — Егор Глушков и Серафима Хлопушина, победитель конкурса детских инициатив в сфере культуры и искусства прошлогоднего форума, которая вошла в состав делегации вне конкурсного отбора.
В 2025 году Серафима представила проект "Культурный код Победы", посвященный роли искусства и культуры в годы Великой Отечественной войны. Идея проекта заключается в создании коротких видеороликов, рассказывающих о том, как музыка, поэзия, живопись и другие виды искусства помогали людям сохранять силу духа в военное время.
Проект получил поддержку Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. В рамках его развития была создана собственная подкаст-студия, благодаря которой к созданию историй о культурной жизни военного времени смогут присоединяться новые участники.
"Для меня было важно не просто рассказать о фактах, а передать эмоции. Показать, что культура — это тоже оружие. И когда я узнала, что проект поддержали Министерство культуры РФ и Росконцерт, я поняла: мы на правильном пути. У нас теперь есть своя подкаст-студия! Это значит, что голосов станет больше, а истории — громче", — поделилась Серафима Хлопушина.
Участие представителей Самарской области в юбилейном Международном детском культурном форуме станет возможностью для юных талантов региона представить свои достижения на всероссийском и международном уровне, получить новый творческий опыт и профессиональные наставления, а также установить контакты со сверстниками и молодыми представителями культуры из разных уголков России и мира.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.