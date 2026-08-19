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Культура

Делегация Самарской области примет участие в Международном детском культурном форуме в Москве

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 20 по 21 августа в Москве пройдет V Международный детский культурный форум. Самарскую область на юбилейной встрече представят 12 юных талантов в шести творческих направлениях. Форум в пятый раз объединит юных представителей творческих профессий из регионов России и зарубежных стран. Площадкой станет Московский дворец пионеров на Воробьевых горах.

Фото: пресс-служба минкультуры СО

В течение двух дней ребята в возрасте от 12 до 17 лет смогут принять участие более чем в 40 образовательных, творческих и культурных мероприятиях, познакомиться с ведущими деятелями культуры, представить собственные идеи и проекты, а также обменяться опытом со сверстниками из разных регионов России и 17 зарубежных стран.

В этом году главная тема форума — "Год единства народов России". Она объединит участников творческих встреч, совместных проектов и образовательных мероприятий, посвященных культуре, традициям и многообразию народов России. Работа форума пройдет по шести направлениям: "Театр и цирк", "Музыка", "Хореография", "Музеи и изобразительное искусство", "Кино и анимация", "Литература и журналистика".

По итогам регионального отбора в делегацию Самарской области вошли 12 представителей творческих направлений: "Театр и цирк" — Оксана Ширшина, Мария Копина; "Хореография" — Кирилл Кузьмин, Софья Рамоданова; "Кино и анимация" — Алиса Ильина, Дарья Волкова; "Музыка" — Максим Литвинов, Иван Кадомин; "Музеи и изобразительное искусство" — Дарья Тюлюсова, Елизавета Ямбарцева; "Литература и журналистика" — Егор Глушков и Серафима Хлопушина, победитель конкурса детских инициатив в сфере культуры и искусства прошлогоднего форума, которая вошла в состав делегации вне конкурсного отбора.

В 2025 году Серафима представила проект "Культурный код Победы", посвященный роли искусства и культуры в годы Великой Отечественной войны. Идея проекта заключается в создании коротких видеороликов, рассказывающих о том, как музыка, поэзия, живопись и другие виды искусства помогали людям сохранять силу духа в военное время.

Проект получил поддержку Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. В рамках его развития была создана собственная подкаст-студия, благодаря которой к созданию историй о культурной жизни военного времени смогут присоединяться новые участники.

"Для меня было важно не просто рассказать о фактах, а передать эмоции. Показать, что культура — это тоже оружие. И когда я узнала, что проект поддержали Министерство культуры РФ и Росконцерт, я поняла: мы на правильном пути. У нас теперь есть своя подкаст-студия! Это значит, что голосов станет больше, а истории — громче", — поделилась Серафима Хлопушина.

Участие представителей Самарской области в юбилейном Международном детском культурном форуме станет возможностью для юных талантов региона представить свои достижения на всероссийском и международном уровне, получить новый творческий опыт и профессиональные наставления, а также установить контакты со сверстниками и молодыми представителями культуры из разных уголков России и мира.

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