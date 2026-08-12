Музей в Кинель-Черкасском районе запустил новую экскурсию "У печи"

Историко-краеведческий музей Кинель-Черкасского района в Самарской области запустил новую экскурсию "У печи". Посетить ее можно по программе "Пушкинская карта" нацпроекта "Семья", сообщили в районной администрации.

В рамках экскурсии гости отправятся в прошлое и узнают, почему русская печь считалась сердцем дома. Посетители увидят старинную утварь, убранство избы и узнают секреты приготовления традиционных блюд, которыми славились деревенские хозяйки. Программа рассчитана на гостей разного возраста.

"Наша цель — показать красоту народного быта. Печь всегда объединяла семью, и новая экскурсия помогает прочувствовать живую связь поколений и богатство наших предков", — отметила экскурсовод музея Любовь Черных.

Историко-краеведческий музей образован постановлением администрации Кинель-Черкасского района в 1999 г., открытие состоялось 7 мая 2000 года. В музее действуют постоянные выставки, которые пополняются новыми экспонатами: "Исторический зал", "Русская изба", "Дворянская гостиная", "Животный и растительный мир", "Картинная галерея".