Фестиваль дизайна "ЗИМфест. Формула интерьера" пройдет в Самаре

Мероприятие пройдет 15 и 16 августа. Площадкой станет культурный центр "ЗИМ Галерея" (12+).

В течение двух дней гости увидят 8 готовых интерьерных капсул и более 30 уникальных арт‑объектов от ведущих проектировщиков города. Всего в форуме участвуют свыше 200 специалистов.

Программа ЗимФест.pdf включает лекции, практикумы и открытые дискуссии: посетители узнают, как создать стильный интерьер с учетом бюджета и личных предпочтений. На выставке можно будет подобрать планировочные решения под свой запрос и приобрести авторские арт‑объекты.