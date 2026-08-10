Хорошие "Новости": на федеральном канале состоится премьера сериала, снятого в Самарской области

В понедельник, 10 августа, на телеканале ТНТ состоится премьера сатирической комедии "Новости" производства компании Black Box Production. Большая часть съемок прошла на территории Самарской области — в Самаре и Новокуйбышевске.
Так, в съемках были задействованы Струковский сад, набережная Волги, телевизионная студия ГТРК "Самара", один из дворов Новокуйбышевска и другие локации.
Создатели сериала использовали жанр мокьюментари, который имитирует стиль документального фильма — герои существуют не только внутри истории, но и в постоянных отношениях с камерой, которая становится свидетелем редакционного "контролируемого хаоса".
В главных ролях сыграли Виктория Разумовская, Софья Каштанова, Александр Яцко, Владимир Курцеба и Владимир Маркони.
История разворачивается в городе Цветаев. Главная героиня, блогер Аня Федорова (Виктория Разумовская), мечтает стать журналисткой. Однажды она находит 20 миллионов рублей и честно возвращает деньги в банк, после чего сама становится героиней новостного сюжета. Корреспондент "Цветаев ТВ" Ланской (Владимир Курцеба), заметив в девушке народный потенциал, приглашает её на стажировку. Аня отправляется навстречу работе своей мечты.
На всех этапах съемочного процесса команде сериала помогали региональный Центр кинопроизводства и Минэкономразвития Самарской области.
"Это был уже не первый проект, который мы снимали на территории Самарской области, поэтому точно знали, что нас встретят прекрасные люди и возможности, необходимые меры поддержки на месте. Мы смело пришли с этим проектом в регион. Мы надеемся, что у сериала "Новости" будут следующие сезоны, и, конечно, планируем привозить в Самарскую область новые проекты. Регион богат природными красотами, но еще больше — людьми, которые на протяжении съемок были всегда с нами рядом", — сказал Павел Сарычев, продюсер сериала "Новости".
Павел Финк, заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области, уверен, что кинопроизводство — это один из драйверов развития региона: от поддержки малого бизнеса и туризма до популяризации самарской архитектуры и природы.
"Процесс кинопроизводства для нас — это инвестиции в регион, возможности для малого бизнеса и местных жителей, развитие туризма и смежных отраслей. Зрители по всей стране смогут увидеть и оценить красоту, архитектуру и природу Самарской области в новом, кинематографическом свете. Уверен, что сериал "Новости" будет особенно интересен жителям региона — когда за каждым поворотом камеры узнаёшь родной двор, сквер или набережную. Мы открыты для новых кинопроектов и верим, что впереди ещё больше ярких историй, снятых здесь, на самарской земле", — акцентировал Финк.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?