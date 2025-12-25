В "Художественном" пройдет "Новогодняя перезагрузка"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Центр российской кинематографии "Художественный" им. Т.А. Ивановой приглашает на новогоднее представление "Новогодняя перезагрузка". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.