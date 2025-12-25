В "Художественном" пройдет "Новогодняя перезагрузка"

Центр российской кинематографии "Художественный" им. Т.А. Ивановой приглашает на новогоднее представление "Новогодняя перезагрузка". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Кинотеатр собирает команду классных ребят, чтобы вместе с Дедом Морозом активировать главный праздник.
Юных зрителей и их родителей ждут: пятиметровая блестящая елка; встреча с Дедом Морозом и DJ-Морозом; бабл-снежки; игровая программа.
Завершит представление праздничное кино на большом экране. Мероприятие состоится 25 декабря (в 12:00) и 4 января (в 12:00).
Коллективные заявки принимаются по телефону: 332-04-82
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?