В Самаре начали снимать сатирическую комедию "Новости" для ТНТ

Телеканал ТНТ и Black Box Production объявили о начале съемок сатирической комедии "Новости" с Викторией Разумовской, Софьей Каштановой, Владимиром Курцебой, Кариной Зверевой. Часть съемок пройдет в Самаре.
Одного из персонажей — звезду новостного эфира — играет ведущий и шоумен Владимир Маркони. Первый блок съемок проходит в Самаре — городе, который задает стиль комедии. В кадре можно будет увидеть набережную Волги, парки и фактурные дворы Самары. Режиссер — Аскар Бисембин ("Папины дочки. Новые", "Два холма"), всего запланировано 13 эпизодов.
Провинциальная девушка Аня по воле случая и своей наивности переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала ее не ждет. Чтобы отстоять свое право быть здесь, Аня раскрывает коррупционные заговоры, ищет спонсоров и покупает коллегам кофе. Сможет ли Аня стать звездой новостей в большом городе или вернется в свою деревню снимать сюжеты о Дне крапивы?
История будет рассказана в формате мокьюментари, а съемочная команда создаст у зрителей ощущение, что все происходит здесь и сейчас. Первый блок натурных съемок проходит в Самаре — при поддержке Центра кинопроизводства Самарской области, который помогает команде проекта с логистикой площадок и организацией процесса.
Константин Маньковский, генеральный продюсер Black Box Production: "Главная идея нашего сериала очень проста — мир новостей небольшого города. В отличие от столичных или федеральных выпусков, местные новости живут по другим законам: они забавные и неожиданные в своей провинциальности, где-то наивные, где-то абсурдные, а где-то смешные, но всегда по-домашнему уютные. Стилистика мокьюментари позволяет провести параллель с репортажной съемкой и сделать этот мир ближе и правдивее для зрителя. Надеюсь, у нас получится и развлечь, и показать аудитории ТНТ интересный, смешной проект".
Павел Сарычев, продюсер: "Мы выбрали Самару, потому что это прекрасный город на Волге — архитектурно очень разнообразный, где современные набережные и широкие проспекты соседствуют со старыми тихими улочками купеческих кварталов. Здесь может произойти практически любая история, в том числе и та, что мы рассказываем в нашем сериале. Еще один важный момент, в Самаре уже не первый год выстраиваются грамотные отношения с киноиндустрией, и региональная кинокомиссия серьезно помогает нам в организации съемок. Здесь мы снимаем практически всю натурную часть, а дальше переедем на интерьерные объекты в Москве и Подмосковье".
Виктория Разумовская, актриса: "Меня сразу зацепил сценарий — в нем есть живые персонажи и смешные, и трогательные одновременно. Моя героиня — журналистка, которая пытается выжить в редакции, где царят свои правила и интриги. Играть в жанре мокьюментари необычно: тут важно не только "отыгрывать роль", но и сохранять ощущение настоящего момента, как будто ты действительно в кадре репортажа".
Владимир Маркони, актер и шоумен: "Я уже сталкивался с сатирой на новости в своей карьере в пародийном шоу Реутов ТВ. И сейчас для меня это как возвращение с одной стороны в знакомую, но при этом совершенно новую атмосферу. В "Новостях" все доведено до абсурда — и это очень похоже на то, что мы иногда видим в реальных эфирах. И при этом у нас очень яркие и смешные линии в сериях. Мой персонаж — звезда эфира, которая свято верит, что без нее город и вся область просто не узнает, когда выйдет солнце. Мне нравится, что сериал весело высмеивает стереотипы о телевидении, а я в процессе могу еще и слегка посмеяться над собой, но в основном над другими".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?