В Самаре начали снимать сатирическую комедию "Новости" для ТНТ

Телеканал ТНТ и Black Box Production объявили о начале съемок сатирической комедии "Новости" с Викторией Разумовской, Софьей Каштановой, Владимиром Курцебой, Кариной Зверевой. Часть съемок пройдет в Самаре.

Одного из персонажей — звезду новостного эфира — играет ведущий и шоумен Владимир Маркони. Первый блок съемок проходит в Самаре — городе, который задает стиль комедии. В кадре можно будет увидеть набережную Волги, парки и фактурные дворы Самары. Режиссер — Аскар Бисембин ("Папины дочки. Новые", "Два холма"), всего запланировано 13 эпизодов.

Провинциальная девушка Аня по воле случая и своей наивности переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала ее не ждет. Чтобы отстоять свое право быть здесь, Аня раскрывает коррупционные заговоры, ищет спонсоров и покупает коллегам кофе. Сможет ли Аня стать звездой новостей в большом городе или вернется в свою деревню снимать сюжеты о Дне крапивы?

История будет рассказана в формате мокьюментари, а съемочная команда создаст у зрителей ощущение, что все происходит здесь и сейчас. Первый блок натурных съемок проходит в Самаре — при поддержке Центра кинопроизводства Самарской области, который помогает команде проекта с логистикой площадок и организацией процесса.

Константин Маньковский, генеральный продюсер Black Box Production: "Главная идея нашего сериала очень проста — мир новостей небольшого города. В отличие от столичных или федеральных выпусков, местные новости живут по другим законам: они забавные и неожиданные в своей провинциальности, где-то наивные, где-то абсурдные, а где-то смешные, но всегда по-домашнему уютные. Стилистика мокьюментари позволяет провести параллель с репортажной съемкой и сделать этот мир ближе и правдивее для зрителя. Надеюсь, у нас получится и развлечь, и показать аудитории ТНТ интересный, смешной проект".

Павел Сарычев, продюсер: "Мы выбрали Самару, потому что это прекрасный город на Волге — архитектурно очень разнообразный, где современные набережные и широкие проспекты соседствуют со старыми тихими улочками купеческих кварталов. Здесь может произойти практически любая история, в том числе и та, что мы рассказываем в нашем сериале. Еще один важный момент, в Самаре уже не первый год выстраиваются грамотные отношения с киноиндустрией, и региональная кинокомиссия серьезно помогает нам в организации съемок. Здесь мы снимаем практически всю натурную часть, а дальше переедем на интерьерные объекты в Москве и Подмосковье".

Виктория Разумовская, актриса: "Меня сразу зацепил сценарий — в нем есть живые персонажи и смешные, и трогательные одновременно. Моя героиня — журналистка, которая пытается выжить в редакции, где царят свои правила и интриги. Играть в жанре мокьюментари необычно: тут важно не только "отыгрывать роль", но и сохранять ощущение настоящего момента, как будто ты действительно в кадре репортажа".

Владимир Маркони, актер и шоумен: "Я уже сталкивался с сатирой на новости в своей карьере в пародийном шоу Реутов ТВ. И сейчас для меня это как возвращение с одной стороны в знакомую, но при этом совершенно новую атмосферу. В "Новостях" все доведено до абсурда — и это очень похоже на то, что мы иногда видим в реальных эфирах. И при этом у нас очень яркие и смешные линии в сериях. Мой персонаж — звезда эфира, которая свято верит, что без нее город и вся область просто не узнает, когда выйдет солнце. Мне нравится, что сериал весело высмеивает стереотипы о телевидении, а я в процессе могу еще и слегка посмеяться над собой, но в основном над другими".