В "ЗИМ Галерее" покажут фильмы-победители кинофестиваля "Коник"

В пятницу и субботу, 19 и 20 сентября, в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдут показы короткометражных фильмов. Программный директор фестиваля "Коник" (KONIK Film Festival) Елена Галянина представит нескольких победителей этого года, ленту из внеконкурсной программы, а также свою режиссерскую работу, посвященную драматическому театру "Грань".
Независимый фестиваль авторского игрового короткометражного кино "Коник" впервые прошел в московском Саду имени Баумана в 2012 году. С тех пор он ежегодно собирает зрителей для просмотра отечественных новинок короткого метра.
Организаторы фестиваля продвигают короткометражное кино как самостоятельный вид искусства и считают, что у него есть большой зрительский потенциал.
В этом году KONIK Film Festival был интегрирован в Московскую международную неделю кино. Показы проходили как под открытым небом в столичных парках, так и в кинотеатрах сети Москино. В конкурсную программу вошли 13 авторских фильмов, еще 18 картин показали вне конкурса.
Гости "ЗИМ Галереи" получат эксклюзивную возможность посмотреть фильмы из числа победителей фестиваля этого года и принять участие в обсуждении картин. Также будет представлена программа из двух короткометражных документальных фильмов, снятых при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России.
Ленты представит программный директор фестиваля Елена Галянина — московский кинорежиссер родом из Новокуйбышевска. Ее работы неоднократно участвовали в престижных мировых форумах, в том числе Московском международном кинофестивале и программе Short Film Corner Каннского фестиваля.
Вход на показы короткометражек в "ЗИМ Галерее" будет свободным, но потребуется обязательная предварительная запись. Программа и ссылки для регистрации будут опубликованы в ближайшее время.
