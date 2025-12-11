Всероссийский форум в "России": Самарская делегация об исторической памяти

С 7 по 9 декабря в Москве, на площадке грандиозного Национального центра "Россия", проходил Всероссийский патриотический форум, ставший одним из ключевых событий года. Мероприятие, собравшее активистов, общественников, ветеранов и молодежь со всей страны, было приурочено ко Дню Героев Отечества.

В составе представительной делегации от Самарской области работу форума оценивали и эксперты, и практики патриотического воспитания. Программа форума была насыщенной: тематические площадки, стратегические сессии, выставки современных проектов и исторических экспозиций.

Самарские представители активно включились в диалог, посещая различные дискуссионные площадки, где обменивались опытом и лучшими региональными практиками. Масштаб и глубину события подчеркнул Евгений Ривкинд, председатель совета реготделения "Поискового движения России" в Самарской области.

"Форум стал знаковым событием в контексте сохранения исторической памяти, — отметил Ривкинд. — Здесь сошлись теория и практика: от архивной работы до современных цифровых проектов, которые делают историю ближе и понятнее для молодого поколения. Такие встречи — это синергия, которая дает новый импульс всей нашей работе".

Особую актуальность форума в Год защитника Отечества выделил Андрей Растегаев, кавалер ордена Мужества, участник всероссийской программы "Школа героев".

"Сегодня как никогда важно говорить о настоящем героизме, о ценностях, которые объединяют нацию, — сказал Растегаев. — Форум — это не просто слова, это конкретные инструменты для воспитания и диалога между поколениями. Он напоминает, что защита отечества — это про ответственность, долг и любовь к родине в самых разных ее проявлениях".

Важной частью программы стали открытые дискуссии и круглые столы с участием приглашенных гостей — известных общественных деятелей, историков, героев современной России. Участники из Самары смогли вживую пообщаться с ними, задать вопросы и обсудить наболевшие темы. Общей нитью через все мероприятия форума прошла мысль, сформулированная в финале: "Наши герои не только с оружием в руках, но и в тылу куют новую победу, как и их деды ровно 80 лет назад. Вместе мы победим!" Эта фраза стала лейтмотивом, соединив подвиг поколения победителей в Великой Отечественной войне с ежедневным трудом современников — ученых, врачей, учителей, инженеров, рабочих, всех, кто своим упорством вносит вклад в суверенитет и развитие страны. Форум завершился, но работа продолжается. Опыт, контакты и идеи, полученные самарской делегацией, будут реализованы в новых проектах на родной земле, укрепляя связь времен и воспитывая новых героев мирного и военного времени.