Соцподдержка Общество

Работники аппарата управления АО "Транснефть - Приволга" отметили День волонтера

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
В АО "Транснефть - Приволга" состоялись мероприятия, посвященные Международному Дню волонтера (добровольца). Сотрудники аппарата управления провели традиционную новогоднюю ярмарку и дали старт "Елке желаний".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В них приняли участие более 100 сотрудников предприятия. На ярмарке были представлены поделки воспитанников ГБОУ "Реабилитационная школа-интернат "Восхождение" г. о. Чапаевск. Средства, собранные в ходе ярмарки, будут переданы в детское учреждение для приобретения оборудования в учебные классы.

"Мы гордимся нашими талантливыми детьми и благодарны коллективу АО "Транснефть - Приволга" за ежегодную поддержку их творчества", — отметила директор школы — интерната "Восхождение" Наталья Калабекова.

Также в этот день был дан старт волонтерской акции "Елка желаний": сотрудники сняли с елки 77 писем с просьбами и пожеланиями, полученными от учеников начальных классов школы-интерната "Восхождение".

"Волонтерские инициативы — важная часть корпоративной культуры нашего предприятия. Мы стремимся не только качественно выполнять профессиональные задачи, но и оказывать реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Благотворительная ярмарка и акция "Елка желаний" позволяют нам объединиться вокруг доброй цели и подарить детям чувство праздника и заботы", — отметил главный инженер АО "Транснефть - Приволга" Сергей Стребков.

Новогодние благотворительные акции и марафоны добрых дел в АО "Транснефть - Приволга" проводятся традиционно в декабре — январе. Добровольчество является неотъемлемой частью корпоративной культуры предприятия, отражающей стремление ее работников активно участвовать в жизни общества.

