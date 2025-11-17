Сотрудники "Тольяттиазота" посетили социальный центр "Единство"

Сотрудники "Тольяттиазота" провели профориентационную встречу в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Единство" г. о. Тольятти. Воспитанникам социального учреждения рассказали о возможностях обучения и дальнейшего трудоустройства на предприятие.

В рамках мероприятия для старшеклассников и студентов была представлена целевая программа, включающая дополнительные бонусы при получении среднего профессионального или высшего образования. Заключение договора с компанией предполагает повышенную стипендию, оплачиваемые практики и стажировки, а также предоставление работы в ТОАЗе.

Для полного погружения в специфику химического производства были продемонстрированы презентационные видеоролики — о предприятии, его продукции и наиболее востребованных специальностях. По итогам встречи с воспитанниками центра была проведена интерактивная викторина, победители которой получили призы. В фонд социального учреждения были переданы настольные игры по краеведению и экологии.

В настоящее время в "Единстве" находятся 85 детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Кроме предоставления комплексной помощи, воспитанников готовят к самостоятельной жизни после достижения 18-летнего возраста.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" традиционно поддерживает социальные учреждения в регионе присутствия компании. Ежегодно воспитанники центров получают подарки и пригласительные билеты на новогодние представления в ведомственный Дворец культуры, для них проводятся интерактивные встречи с участием талисмана ТОАЗа Толика Азотова. Если младшее поколение мы приобщаем к науке химии с помощью досуговых мероприятий и мультфильмов, то для старшеклассников, которые уже стоят на пороге взрослой жизни, мы демонстрируем реальные возможности получения востребованной профессии и стабильного заработка на предприятии с мировым именем".