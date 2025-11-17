16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудники "Тольяттиазота" посетили социальный центр "Единство" 100 тысяч рублей для молодых мам: как в Самарской области поддерживают семьи с первенцами Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО Отделение СФР по Самарской области предоставило собак-поводырей 15 жителям региона В Самарской области благодаря проекту "Вызов" более 15% детей вернулись в семьи

Соцподдержка Общество

Сотрудники "Тольяттиазота" посетили социальный центр "Единство"

ТОЛЬЯТТИ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники "Тольяттиазота" провели профориентационную встречу в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Единство" г. о. Тольятти. Воспитанникам социального учреждения рассказали о возможностях обучения и дальнейшего трудоустройства на предприятие.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В рамках мероприятия для старшеклассников и студентов была представлена целевая программа, включающая дополнительные бонусы при получении среднего профессионального или высшего образования. Заключение договора с компанией предполагает повышенную стипендию, оплачиваемые практики и стажировки, а также предоставление работы в ТОАЗе.

Для полного погружения в специфику химического производства были продемонстрированы презентационные видеоролики — о предприятии, его продукции и наиболее востребованных специальностях. По итогам встречи с воспитанниками центра была проведена интерактивная викторина, победители которой получили призы. В фонд социального учреждения были переданы настольные игры по краеведению и экологии.

В настоящее время в "Единстве" находятся 85 детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Кроме предоставления комплексной помощи, воспитанников готовят к самостоятельной жизни после достижения 18-летнего возраста.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" традиционно поддерживает социальные учреждения в регионе присутствия компании. Ежегодно воспитанники центров получают подарки и пригласительные билеты на новогодние представления в ведомственный Дворец культуры, для них проводятся интерактивные встречи с участием талисмана ТОАЗа Толика Азотова. Если младшее поколение мы приобщаем к науке химии с помощью досуговых мероприятий и мультфильмов, то для старшеклассников, которые уже стоят на пороге взрослой жизни, мы демонстрируем реальные возможности получения востребованной профессии и стабильного заработка на предприятии с мировым именем".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30