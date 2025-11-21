16+
Соцподдержка Общество

Господдержка помогает многодетным семьям Самарской области дать детям качественное образование

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Более 950 многодетных семей в Самарской области оформили новую меру поддержки в виде компенсации половины стоимости обучения одного из детей в вузе или колледже. Мера поддержки действует с января 2025 года по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Инициатива стала региональной составляющей национального проекта "Семья", старт которому дал президент Владимир Путин.

Региональная инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи и обеспечение детям доступа к качественному образованию, даже если они поступили на платное отделение. Важным условием является расположение учебного заведения или его филиала на территории Самарской области.

"Когда сын выбрал специальность, где было платное направление, для нашей семьи это было ощутимо в финансовом плане, - рассказывает Марина Денкевиц, многодетная мать из Самары. - Как раз у нас в семье родился третий ребенок, я не работала. Но с этого года начали выплачивать компенсацию как многодетным, за что мы очень благодарны региону".

Подать заявление на получение 50% компенсации стоимости обучения на очном отделении может один из родителей или сам студент, с которым заключен договор на образовательные услуги. Процедура максимально упрощена и доступна как онлайн, так и через личное обращение.

"В плане организации достаточно удобно. Необходимые документы отправили онлайн. Нам позвонили и назначили удобное время, когда можно принести оригиналы. За один день мы этот вопрос решили. Средства поступили быстро", - добавила Марина Денкевиц.

Заявление подается через официальный сайт министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе "Социальный Портал" или лично в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

