Соцподдержка Общество

"Тольяттиазот" исполнит мечты воспитанников детского дома "Единство"

ТОЛЬЯТТИ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Тольяттиазот" запускает предновогоднюю акцию "Елка желаний", в рамках которой 85 детей центра "Единство" г. о. Тольятти получат подарки от сотрудников предприятия.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Благотворительный марафон среди трудового коллектива ТОАЗа был организован впервые. В здании заводоуправления компании установлена новогодняя ель с письмами-пожеланиями воспитанников детского дома. Возможность исполнить чью-то мечту в преддверии Нового года есть у каждого сотрудника, причем как индивидуально, так и целым отделом или цехом.

В настоящее время в "Единстве" живут 85 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. Это дети и подростки, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей. "Тольяттиазот" уже несколько лет оказывает центру различную поддержку — проводит интерактивные встречи, профориентационные мероприятия, а также приглашает на представления в ведомственный Дворец культуры.

Новогодние подарки и открытки с пожеланиями представители компании торжественно передадут каждому ребенку лично накануне праздника.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"В этом году "Тольяттиазот" запускает добрую акцию, которая, несомненно, станет новой традицией предприятия. Сотрудники компании объединятся для благородного дела, чтобы в канун Нового года детские сердца наполнялись счастьем. Особенно важно сделать это для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию и обделен родительской заботой. Стать добрым волшебником и исполнить чью-то заветную мечту — хорошая новогодняя примета".

