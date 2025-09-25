В Самарской области более 3 тыс. отцов получают пособие по уходу за ребенком

Более 3 тысяч отцов получают пособие по уходу за ребенком от Отделения СФР по Самарской области с начала 2025 года. Право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет имеют не только мама, но и папа или другие работающие родственники малыша, фактически осуществляющие уход за ним.

Сегодня в Самарской области 3530 работающих отцов получают эту выплату от регионального Отделения Социального фонда России.

Размер выплаты равен 40% от среднего заработка, рассчитанного за два года, предшествующих отпуску по уходу за ребенком. С 1 февраля 2025 года минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 10 103,83 рубля, а максимальный — 68 995,48 рубля.

Если мама после окончания отпуска по беременности и родам планирует вернуться к работе, для оформления пособия папе нужно обратиться к работодателю с двумя заявлениями: о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком и о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

После того, как работодатель направит сведения в Отделение СФР по Самарской области, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет назначат и выплатят в течение 10 рабочих дней. В последующие месяцы его будут перечислять не позднее 8 числа каждого месяца за предыдущий.

Пособие выплачивается независимо от того, какой по счету родился ребенок — первый, второй, третий и так далее. Если отец ухаживает за двумя и более детьми младше полутора лет, пособие назначается на каждого ребенка отдельно, но общая сумма не может превышать 100% от среднего заработка родителя и должна быть не менее суммы двух минимальных размеров этого пособия.

Важно учитывать, что при расчете среднего заработка можно заменить календарные годы, в которые отец находился в отпуске по уходу за ребенком, на предшествующие годы, если это позволит повысить размер пособия. Для этого необходимо также подать заявление работодателю.

С 1 января 2024 года изменился порядок выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Раньше пособие прекращалось, если родитель выходил на работу, но теперь родители могут получать выплаты параллельно с работой, будь то полная ставка, удаленный режим или неполный рабочий день. Это же касается ситуаций, когда родитель устраивается на вторую работу в период отпуска по уходу за ребенком.

"Если папа работает у нескольких работодателей, то ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначат только в одной организации. Если отец ребенка — индивидуальный предприниматель, он имеет право на пособие в минимальном размере, но только в случае, если им уплачены добровольные страховые взносы в предыдущем году", — рассказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Период ухода одного из родителей за ребенком учитывается в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности. За каждый год ухода начисляется определенное количество пенсионных коэффициентов. Если уход осуществляется за первым ребенком, то за год отпуска одному из родителей положено 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6, за третьим и четвертым — 5,4. Если отпуск меньше или больше года, то стаж и пенсионные коэффициенты определяются из его фактической продолжительности.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.