16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские энергетики "Т Плюс" присоединились к ежегодной акции "Ёлка желаний" Работники аппарата управления АО "Транснефть - Приволга" отметили День волонтера Самарцев приглашают исполнить детские мечты: в "Амбаре" и LETOUT открылись "Елки желаний" "Родительская гостиная" открылась в Новокуйбышевске в помощь семьям, где растут особенные дети "Тольяттиазот" исполнит мечты воспитанников детского дома "Единство"

Соцподдержка Общество

Самарские энергетики "Т Плюс" присоединились к ежегодной акции "Ёлка желаний"

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты "Т Плюс" присоединились к ежегодной благотворительной акции и сняли первые открытки с "Ёлки желаний", установленной в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары. В ближайшие дни энергетики исполнят мечты ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ребята, участвующие в акции, загадали в открытках подарки, которые помогут им больше узнать об окружающем мире: астрономический телескоп, интерактивный глобус. Энергетики "Т Плюс" вручат их детям до наступления долгожданного праздника.

"Новый год — это особое время для всех, кто верит в чудеса! И участие в акции — это тот скромный вклад, который мы можем внести в счастливое детство ребят", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

К новогодней акции "Ёлка желаний" присоединились уже несколько филиалов компании "Т Плюс". Сотрудники энергохолдинга регулярно поддерживают не только благотворительные акции, но и другие волонтёрские проекты в городах своего присутствия. Например, ежегодно высаживают деревья, очищают от мусора берега Волги и принимают участие в донорских акциях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4