Самарские энергетики "Т Плюс" присоединились к ежегодной акции "Ёлка желаний"

Специалисты "Т Плюс" присоединились к ежегодной благотворительной акции и сняли первые открытки с "Ёлки желаний", установленной в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары. В ближайшие дни энергетики исполнят мечты ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ребята, участвующие в акции, загадали в открытках подарки, которые помогут им больше узнать об окружающем мире: астрономический телескоп, интерактивный глобус. Энергетики "Т Плюс" вручат их детям до наступления долгожданного праздника.

"Новый год — это особое время для всех, кто верит в чудеса! И участие в акции — это тот скромный вклад, который мы можем внести в счастливое детство ребят", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

К новогодней акции "Ёлка желаний" присоединились уже несколько филиалов компании "Т Плюс". Сотрудники энергохолдинга регулярно поддерживают не только благотворительные акции, но и другие волонтёрские проекты в городах своего присутствия. Например, ежегодно высаживают деревья, очищают от мусора берега Волги и принимают участие в донорских акциях.