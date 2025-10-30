16+
Соцподдержка Общество

Многодетным семьям Самарской области компенсируют стоимость обучения ребенка в вузе или колледже

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Более 670 многодетных семей Самарской области получили новую меру поддержки, реализуемую с этого года по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Это компенсация 50% оплаты обучения за одного из детей, обучающегося очно в вузе или ссузе на платной основе. Данная мера поддержки стала частью региональной составляющей национального проекта "Семья", который инициирован президентом страны Владимиром Путиным.

Одна из тех, кто воспользовался этой мерой поддержки, — Светлана Душаева из села Кинель-Черкассы. Один из трех ее сыновей учится в техникуме. От специалистов управления социальной защиты населения Восточного округа Светлана узнала, что может оформить компенсацию и получить обратно половину суммы. По словам многодетной мамы, необходимые документы она собрала и заполнила, процедура проста и понятна.

"За обучение на 2 курсе мне компенсировали 50% от его стоимости. Это очень здорово и существенная помощь для многодетной семьи. У нас с мужем есть мечта — дать хорошее образование детям. Благодаря этой мере поддержки мы уверенно движемся к ее воплощению", — поделилась Светлана.

Одним из обязательных условий получения данной компенсации является наличие гражданства Российской Федерации у всех членов семьи. Обратиться за компенсацией может один из родителей или сам ребенок, с которым заключен договор на получение образовательных услуг. Заявление можно подать на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе "Социальный Портал" или лично в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

В числе тех, кто воспользовался государственной помощью, — и семья Щелоковых из Отрадного. Марина Щелокова — многодетная мама, ее старший сын — студент техникума. Она признается, что эта финансовая помощь для нее — настоящее подспорье.

"Мера поддержки отличная. Очень нам помогла. Я считаю, что такие меры поддержки нужны. За обучение в этом году мы уже оплатили, а эти деньги пойдут на оплату обучения в 2026 году. Вот так нам помогли сохранить бюджет семьи, и мой сын получает достойное образование", — рассказала Марина.

Напомним, что в настоящее время на территории региона семьям с детьми доступно 42 меры поддержки. На эти цели с начала года из областного бюджета направлено более 39 млрд рублей.

