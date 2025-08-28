В Самарской области с 1 сентября студентки будут получать пособие по беременности и родам в новом размере

С 1 сентября 2025 года отделение СФР по Самарской области начнет выплачивать пособие по беременности и родам студенткам очной формы обучения на платной или бесплатной основе в вузах, колледжах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

Ранее данное пособие предоставлялось образовательными учреждениями и его размер зависел от стипендии. Теперь выплату осуществляет региональное отделение СФР, а его новый размер составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Самарской области.

В 2025 году его размер равен 18 169 рублям. Таким образом для ожидающих малыша студенток сумма за 140 дней отпуска по беременности и родам (70 дней до родов и 70 дней после) составит более 80 тысяч рублей. Выплата пособия осуществляется сразу за весь период отпуска по беременности и родам.

Для того, чтобы получить пособие, нужно подать заявление. Сделать это можно будет уже с 1 сентября в любой удобной клиентской службе отделения СФР по Самарской области, в МФЦ или через портал Госуслуг. Кроме того, для получения пособия необходимо предоставить в отделение документ, подтверждающий факт обучения женщины в образовательном учреждении по очной форме обучения с указанием периода предоставления отпуска по беременности и родам, а также справку из медицинской организации.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления необходимых сведений в отделение СФР. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении пособия.

Также Отделение СФР по Самарской области напоминает, что назначение и выплата пособия по беременности и родам по заявлениям, поданным матерями-студентками до 1 сентября 2025 года, осуществляется соответствующими образовательными организациями.