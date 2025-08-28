16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области с 1 сентября студентки будут получать пособие по беременности и родам в новом размере Билайн уже шесть лет поддерживает акцию "Дети вместо цветов" Волонтеры "Самаранефтегаза" помогли детям собраться к школе Специальный проект "Вызов" помогает семьям преодолеть кризис Урок доброты: как 1 сентября становится Днем помощи

Соцподдержка Общество

В Самарской области с 1 сентября студентки будут получать пособие по беременности и родам в новом размере

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 сентября 2025 года отделение СФР по Самарской области начнет выплачивать пособие по беременности и родам студенткам очной формы обучения на платной или бесплатной основе в вузах, колледжах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

Ранее данное пособие предоставлялось образовательными учреждениями и его размер зависел от стипендии. Теперь выплату осуществляет региональное отделение СФР, а его новый размер составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Самарской области.

В 2025 году его размер равен 18 169 рублям. Таким образом для ожидающих малыша студенток сумма за 140 дней отпуска по беременности и родам (70 дней до родов и 70 дней после) составит более 80 тысяч рублей. Выплата пособия осуществляется сразу за весь период отпуска по беременности и родам.

Для того, чтобы получить пособие, нужно подать заявление. Сделать это можно будет уже с 1 сентября в любой удобной клиентской службе отделения СФР по Самарской области, в МФЦ или через портал Госуслуг. Кроме того, для получения пособия необходимо предоставить в отделение документ, подтверждающий факт обучения женщины в образовательном учреждении по очной форме обучения с указанием периода предоставления отпуска по беременности и родам, а также справку из медицинской организации.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления необходимых сведений в отделение СФР. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении пособия.

Также Отделение СФР по Самарской области напоминает, что назначение и выплата пособия по беременности и родам по заявлениям, поданным матерями-студентками до 1 сентября 2025 года, осуществляется соответствующими образовательными организациями.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31